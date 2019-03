Un sistema elige menús personalizados en el restaurante

Las personas que sufren alguna alergia o intolerancia alimentaria, así como aquellas que por motivos propios deciden dejar de comer determinados ingredientes, ya pueden elegir menús personalizados de forma automática y sin riesgo.

Los profesores Gabriel Aguilera y José Luis Galán del departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Málaga (UMA), en colaboración con el profesor de Algebra de la Universidad Complutense Eugenio Roanes, han diseñado un sistema experto que detecta los platos disponibles en un restaurante que mejor se adaptan a las necesidades de cada persona, de acuerdo a sus preferencias personales o restricciones médicas.

Se trata de un prototipo matemático pionero, basado en lo que en álgebra computacional se denomina bases de Groebner, fácil de implementar y gratuito, que supera, en muchos casos, a otros sistemas lógicos más tradicionales, en velocidad y potencia. La revista Applied Mathematics and Computation ha publicado recientemente este trabajo.

“Este es el futuro. Generar menús electrónicos personalizados. Nosotros hemos desarrollado el sistema y lo ponemos a disposición de cualquiera que quiera aplicarlo”, explican los autores, que también defienden su utilidad en hospitales para pacientes con alergias alimentarias, así como su fácil implementación.

La utilización de bases de Groebner para detectar fallos en un coche, un proyecto que cuenta con un prototipo en versión web desarrollado en 2015, o como método de simulación en tiempo acelerado del tráfico de las calles de Málaga, son otras líneas de investigación de estos profesores de la UMA.

Referencia bibliográfica:

E. Roanes, J. Galán, G.Aguilera. "A prototype of a RBES for personalized menus generation".Applied Mathematics and Computation 315, 15 december 2017, Pages 615-624.