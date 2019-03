Sintetizan nuevos análogos de moléculas naturales con propiedades anticancerígenas

La molécula de englerina se aisló en 2009 a partir de la corteza de la planta africana Phylanthus engleri por científicos del National Cancer Institute en EEUU, y ha recibido mucha atención debido a su capacidad para matar selectivamente las células renales cancerosas. El cáncer de riñón se trata a menudo quirúrgicamente y no responde muy bien a los fármacos existentes, que además pueden tener efectos secundarios graves. Así, la aparición de nuevos fármacos basados en la molécula de englerina A podría ayudar a mejorar los resultados para los pacientes. Hasta ahora se han propuesto varias síntesis totales de esta molécula y se han propuesto dos mecanismos diferentes para explicar su actividad anticancerígena.

En el año 2010, el grupo de investigación del profesor Antonio M. Echavarre del Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) logró realizar la síntesis total de la molécula de englerina A. El paso más importante de esta reacción fue una reacción de cicloadición catalizada por oro inventada por el propio grupo que permitió abrir el camino hacia la obtención de nuevos derivados de este producto natural.

Ahora, tomando esta síntesis como punto de partida, el grupo del profesor Echavarren ha sintetizado una serie de análogos de la englerina con gran diversidad estructural, según publican en la revista ChemMedChem. “Hemos desarrollado compuestos con potente actividad anticancerígena inspirados en la estructura de la englerina como resultado final de una investigación impulsada por la curiosidad en la química del oro”, dice Echavarren.

El estudio biológico de la primera serie de derivados reveló que aquellos con un doble enlace entre dos de los carbonos de la estructura eran más activos contra el cáncer renal y, por lo tanto, era interesante realizar una exploración adicional. A continuación, se preparó una segunda serie de derivados que tenían en común la posición de este doble enlace. El estudio de esta nueva serie reveló un interesante perfil de selectividad y muy buena potencia en la inhibición del crecimiento en algunas de las líneas celulares de cáncer renal. La relación encontrada entre la estructura y la actividad en este estudio abre caminos prometedores en la lucha contra el cáncer de riñón y está siendo utilizada también en el diseño de fármacos contra otros tipos de cánceres.

Solicitada la patente

Los derivados se han sintetizado en el laboratorio de la unidad de desarrollo tecnológico CSOL (Catalyst Selection and Optimization Laboratory), orientada a la valorización de los resultados de investigación obtenidos en el ICIQ para su aplicación industrial. Los estudios biológicos se han llevado a cabo en el National Cancer Institute (EEUU) por el doctor John A. Beutler y colaboradores. Se ha presentado una solicitud de patente con los resultados obtenidos.

Este trabajo se enmarca dentro de una línea de investigación centrada en el nuevo campo de la catálisis de oro y financiada en parte con una ayuda europea ERC Advanced Grant para el proyecto CATGOLD: Advancing Gold Catalysis. Hasta hace algunos años la catálisis de oro era un campo de investigación inexplorado. Actualmente, el grupo del profesor Echavarren es un grupo de referencia en este ámbito y está centrado tanto en el diseño de nuevos catalizadores con oro, como en el desarrollo de nuevas reacciones que permitan obtener productos naturales molecularmente complejos en pocos pasos. Hasta ahora han realizado las síntesis completas de numerosos productos naturales de interés entre los que se encuentra la englerina, síntesis de la que deriva el trabajo aquí presentado.

Referencia bibliográfica:

L. López-Suárez, L. Riesgo, F. Bravo, T. T. Ransom, J. A. Beutler, A. M. Echavarren. "Synthesis and Biological Evaluation of New (-)-Englerin Analogues". ChemMedChem, 2016, 11, 1003-1007.