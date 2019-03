La selección de nuestros lectores: doce noticias que dieron la campanada

El año llega a su fin y, una vez más, repasamos aquellas noticias que más han interesado al público en los últimos doce meses. Un repaso a lo más llamativo de un 2018 en el que hemos visto el eclipse de Luna más largo del siglo y nos hemos despedido del científico más famoso del mundo.

1. Ni un pelo de tonto

Bruce Willis tiene alopecia. / Wikipedia

La calvicie es la mayor pesadilla de muchos hombres. Aunque con los años se han multiplicado los remedios basados en la evidencia científica, los timos también campan a sus anchas. En este reportaje de nuestro colaborador Sergio Ferrer catalogamos los remedios según su eficacia, desde aquellos que han demostrado ser útiles hasta aquellos que solo sirven para perder dinero y tiempo además de pelo.

2. El eclipse de Luna más largo del siglo

El 27 de julio de este año tuvo lugar el eclipse total de Luna más largo del siglo XXI, con una duración de 103 minutos en la fase de totalidad. Además, de propina, se pudo observar un planeta Marte mucho más brillante. Los lectores de Sinc no quisieron perderse el espectáculo y, gracias a nuestra guía, aprendimos un poco sobre las causas de este fenómeno y la mejor manera de observarlo.

3. El secreto de Hawking

Este año perdimos al científico más famoso del mundo, Stephen Hawking, a los 76 años. El brillante físico sufría esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que le diagnosticaron con 21 años… advirtiéndole de que era poco probable que superara los 25 años. Pero lo hizo, y con crece. ¿Cómo? Nuestra colaboradora Rocío Pérez desveló parte del misterio en este reportaje.

Hawking cuando era joven en una imagen de su web.

4. Perro viejo sí aprende trucos nuevos

“Podemos aprender hasta el final de nuestra vida”, aseguraba la neurocientífica del CSIC-UMH Sandra Jurado en esta entrevista de nuestra becaria Laura García Merino. Gracias a la plasticidad cerebral somos capaces de cambiar conforme lo necesitamos.

¿Cómo mantener esta capacidad a pesar del envejecimiento? “Si lees, te mantienes activo, tienes conversaciones, interacción social y otras clases de estímulos similares, yo creo que tu cerebro se mantiene funcional durante más tiempo”.

Prasad / Sinc

5. El enfant terrible de la medicina

El oncólogo Vinay Prasad se ha convertido en el azote de la medicina ineficaz. “El 40 % de lo que hacemos los médicos es incorrecto”, alertó en esta entrevista de nuestro colaborador Jesús Méndez.

La cifra proviene de un estudio de 2013 en el que él mismo participó. Hoy, el investigador no duda en criticar los tratamientos y pruebas que no funcionan, los ensayos clínicos inadecuados y los intereses económicos que dañan a la medicina actual y, en consecuencia, a los pacientes.

6. Inmunoterapia para el cáncer de mama

Una mujer de 49 años con cáncer de mama metastásico logró eliminar de su cuerpo hasta la última célula tumoral. No lo hizo sola: un equipo de investigadores del Instituto Nacional del Cáncer de EE UU modificó su sistema inmunitario para ayudarle a borrar por completo las células cancerígenas.

Nuestra compañera Verónica Fuentes nos contó este hito, que supone un posible tratamiento para los últimos estadios de la enfermedad, cuando las terapias convencionales fallan.

7. Cómo reparar nervios dañados

Los nervios periféricos tienen la capacidad, espontánea pero limitada, de repararse cuando sufren una lesión. Es un proceso lento que puede fallar y dejar secuelas, por eso el Instituto de Neurociencias de Alicante investigó cómo estas células inducen la producción de una capa de protectora de mielina tras el daño. El siguiente paso será lograr que este conocimiento permita mejorar el tratamiento de los pacientes.

8. Maestra de maestros

El tendedero para clasificar camisas es uno de los materiales matemáticos más populares de Maria Antònia Canals. / SINC

Maria Antònia Canals nació en Barcelona en 1930. Tras dedicarse a la educación infantil en matemáticas, hoy comparte su experiencia con los futuros profesores desde la Universidad de Girona. Nuestro compañero Enrique Sacristán habló con ella en esta entrevista, donde aconsejó a los docentes “ser francos” con los niños y escucharles. “Ellos se dan cuenta de si el maestro les escucha o no”.

9. No sabemos protegernos del sol

Somos conscientes de la importancia que tiene utilizar protección solar cuando vamos a la playa. Pero, ¿lo hacemos bien? Un estudio del King’s College de Londres contestó este año a la pregunta: no. El trabajo mostró que la mayoría de personas no usa estas cremas tal y como fueron testadas por los fabricantes, al aplicar una capa demasiado delgada o no cubrir por completo el cuerpo. Los investigadores aseguraban que, en el mejor de los casos, se obtiene un 40 % de la defensa esperada, y aconsejan utilizar factores de protección más altos.

10. El pastor que convive en paz con el lobo

Alberto Fernández es un ganadero zamorano dueño de más de 1.400 ovejas, cuyos animales jamás han sufrido un ataque por parte de lobos. En este reportaje de Laura García Merino nos explicaba las claves para garantizar la seguridad de un rebaño, mientras que la unión de ganaderos UGAMA defendía que estas resultaban inútiles para muchos de los trabajadores.

La marca Pastando con Lobos firmando un acuerdo de custodia con GREFA. / Pastando con Lobos

11. El primer animal de la Tierra

Vivió hace 558 millones de años, tenía forma ovalada y segmentos como costillas. Es Dickinsonia, el primer animal conocido que pobló nuestro planeta. Gracias a un fósil descubierto en un área muy remota de Rusia este año pudimos conocer a tan extraña criatura. Los restos estaban tan bien conservados que todavía contenían moléculas de colesterol. Este descubrimiento, además, ha sido seleccionado por la revista Science como uno de los más importantes del año.

12. Una joven exploradora cuántica

La física catalana Alba Cervera recibió este año uno de los premios IBM Q Awards por su trabajo en la computación cuántica. Esta joven investigadora, que pudimos conocer gracias a la entrevista de nuestra compañera Ana Hernando, está completando su doctorado en el Barcelona Supercomputing Center. Uno de los proyectos en los que participa pretende construir el primer ordenador cuántico de España.