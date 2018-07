El sarro de los neandertales demuestra el consumo generalizado de plantas

Los científicos Domingo C. Salazar, del centro Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y Robert C. Power, del Instituto Max-Plank de Antropología Evolutiva (Alemania), han participado en un estudio que ha analizado los trozos de cálculo dental o sarro de neandertales, con el objetivo de conocer su dieta.Los resultados del trabajo han sido publicado en la revista Journal of Human Evolution.

Microrrestos de una variedad de plantas, algunos de los cuales representan alimentos dietéticos de los Neanderthales. / UPV/EHU

Los neandertales (Homo neanderthalensis) habitaron Europa y partes de Asia occidental desde hace 230.000 hasta 28.000 años, coincidiendo durante los últimos milenios con el Homo sapiens, y se extinguieron por motivos aún discutidos.

La idea más común es que su desaparición fue motivada por una mayor competencia de los humanos más modernos. Se cree que los neandertales tenían dietas más limitadas, mientras que las de nuestros antepasados ​eran más flexibles y adaptativas que incluían alimentos marinos y abundantes plantas.

Estrategia de subsistencia

Sin embargo, "todavía hoy solo tenemos una imagen fragmentada de su ecología dietética dado que carecemos de información amplia y ambientalmente representativa sobre el uso que hacían de plantas y otros alimentos", señalan los autores.

Esta nueva investigación de los fragmentos de cálculo dental o sarro, "demuestra que la explotación de plantas era una estrategia de subsistencia de los neandertales extendida y profundamente arraigada", agregan.

Salazar indica que los resultados apuntan a que el consumo de vegetales en los neandertales era generalizado, pero limitado a un tipo de planta o vegetal concreto, a diferencia de cómo los humanos modernos se nutrían.“Esta forma de alimentarse, en lugar de ser signo de primitividad, refleja una estrategia que simplemente se mantuvo durante miles de años por su eficacia”.

Referencia bilbliográfica:

Power RC, Salazar-García DC, Rubini M, Darlas A, Harvati K, Walker M, Hublin JJ, Henry AG. 2018. Dental calculus indicates widespread plant use within the stable Neanderthal dietary niche. Journal of Human Evolution, 119, 27–41.