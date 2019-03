Rollos de pianola escondían obras inéditas de Mompou y Blancafort

Investigadores del departamento de Arte y Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han localizado en rollos de pianola diversas obras inéditas de los compositores Frederic Mompou, conocido principalmente por sus piezas para piano solo, y Manuel Blancafort, que aportó un repertorio sinfónico reconocido internacionalmente. Grandes compositores como Rachmaninov, Stravinsky, Granados o Grieg también grabaron sus obras en rollos de pianola.

Entre los nuevos hallazgos sorprenden varias composiciones de música bailable que los dos compositores catalanes firmaron conjuntamente bajo el seudónimo Hobby y que incluyen estilos tan alejados de su lenguaje como el foxtrot o el ragtime. De esta serie han localizado tres en rollos de pianola y han podido identificar catorce más sobre catálogo.

Igualmente, se ha hallado la primera grabación de los Preludios I y II de Frederic Mompou, interpretados por el propio compositor, y dos obras hasta ahora desconocidas de Manuel Blancafort: Humoresque y Deuxième Humoresque. Las dos composiciones de Blancafort fueron escritas antes de 1914 mientras que la grabación de Mompou se hizo antes del año 1929, lo la convierte en la primera grabación conservada del músico.

Las obras de Mompou y Blancafort han sido identificadas por el musicólogo Jordi Roquer, investigador del Grupo de Investigación de Las Músicas en las Sociedades Contemporáneas de la UAB (MUSC) y profesor del Departamento de Arte y Musicología de la Universidad.



Los hallazgos se han realizado en el proceso de desarrollo de un sistema para digitalizar rollos de pianola creado por la UAB y el Centro de Visión por Computador (CVC), en colaboración con el Museo de la Música de Barcelona y el Centro Robert Gerhard para la promoción y difusión del patrimonio musical catalán (Generalitat de Catalunya).



El investigador estudiaba la actividad de la empresa Rollos Victoria, una importante industria fabricante y exportadora de rollos de pianola de La Garriga (Barcelona), propiedad de la familia Blancafort, pero de la cual no queda casi nada: ni maquinaria, ni patentes, ni información técnica sobre sus rollos.



Jordi Roquer buscó en el fondo documental de la familia Blancafort y en la correspondencia entre los dos músicos halló pruebas evidentes de la existencia de este material. Tirando del hilo, salieron varios documentos que lo certificaban y ya en contacto con los descendientes de Manuel Blancafort localizó sus dos piezas inéditas y la grabación de Mompou. Poco después, el estudio de los catálogos de Victoria conservados en la Biblioteca de Cataluña le permitieron localizar tres rollos de música bailable más firmadas bajo el seudónimo Hobby por los dos compositores.



“Seguramente ambos compositores crearon estas obras bajo seudónimo con finalidad económica, pero esto no quiere decir que sean obras menores. No hay que confundir género con calidad. Algunas de estas piezas tienen una complejidad estructural y un diseño que desde el punto de vista del lenguaje del jazz no tiene nada de menor. Sabían exactamente lo que estaban haciendo, tenían el lenguaje absolutamente asimilado, lo que supone una grata sorpresa para los musicólogos y un enriquecimiento para la cultura musical catalana. Mompou hacía sonar el piano como el más desenfrenado de los compositores de ragtime”, explica el investigador.



Un sistema clave para la conservación y estudio de rollos de pianola



Los hallazgos se han llevado a cabo en el proceso de desarrollo del Pianola Roll Digitizer, el primer digitalizador de rollos de pianola creado en la península ibérica y el primero del mundo que es fruto de una colaboración entre instituciones. De hecho, el Museo de la Música de Barcelona ha sido la primera institución del mundo en iniciar la digitalización de los casi 3.000 rollos de pianola que conforman su colección. Dispositivos anteriores han sido creados a título individual y sólo digitalizan, de manera casi manual, la imagen del rollo.

También es el primer sistema en que han trabajado por primera vez conjuntamente ingenieros y musicólogos, lo que confiere al digitalizador un valor muy importante, porque permite no sólo tener una imagen digital de cada rollo, sino también generar automáticamente un archivo MIDI de cada pieza musical y que se pueda interpretar la información musicológica que contiene.

El digitalizador supone un avance importante porque supone que, por primera vez, se pueda preservar este soporte sonoro de manera rápida, masiva y permanente; abordar la digitalización de grandes colecciones (de museos, bibliotecas y otros fondos musicales, etc.) y empezar a desvelar un importante patrimonio musical prácticamente desconocido hasta ahora.



“El rollo de pianola es un soporte sonoro complejo que fue muy importante durante las tres primeras décadas del siglo XX. Cada fabricante usaba sistemas diferentes para producir sus rollos y por lo tanto hace falta una investigación musicológica especializada en este sentido, ámbito en el que la UAB somos líderes”, señala Francesc Cortés, profesor de Musicología de la Universidad y director del Grupo de Investigación MUSC.



Un gran paso para la investigación musicológica



Según sus promotores, disponer de un sistema como este es un gran paso adelante también para la investigación musicológica de los rollos de pianola a nivel mundial.



“Las pianolas fueron los aparatos más utilizados para reproducir música durante treinta años en todo el mundo. En España casi no hay, porque durante la Guerra Civil y la posguerra los dispositivos fueron extraídos de los pianos y vendidos fuera del país. Ahora, con el sistema de digitalización, tenemos la oportunidad de estudiar la interpretación, el consumo y la recepción musical durante las tres primeras décadas del siglo XX desde una perspectiva privilegiada” indican los investigadores.

“Son cantidades ingentes de información sobre interpretaciones que están desatendidas. Ahora sólo hay que poder disponer de los recursos económicos para poder continuar esta importante tarea de investigación”, concluyen.



La UAB y el CVC, que han trabajado en este proyecto desde el 2009, pueden ofrecer ahora su conocimiento a las instituciones interesadas para estudiar sus colecciones y hacer, según los investigadores, nuevos e interesantes descubrimientos.