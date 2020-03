Los restos de cerdos o jabalís son bastante habituales en el registro fósil de los últimos millones de años. Las especies extintas de este grupo, al igual que las actuales, eran básicamente generalistas en cuanto a la alimentación.

Hace aproximadamente 2,6 millones de años estaban por toda Europa. En este continente estaban representados exclusivamente por Sus strozzi, una especie de tamaño bastante grande relacionada con las que encontramos hoy en el sureste asiático, como el jabalí de las Bisayas (Sus cebifrons), endémica de algunas islas de Filipinas y en peligro de extinción.

Los restos de la especie Sus strozzi encontrados en dos yacimientos de Tarrasa revelan que estos cerdos o jabalís volvieron a Europa tras desaparecer durante más de 600.000 años

Sorprendentemente, esta especie desapareció repentinamente hace 1,8 millones de años. Durante más de 600.000 años no encontramos cerdos en Europa, a pesar de que se han excavado cientos de miles de restos de vertebrados en distintos yacimientos de todo el continente. Esta ausencia es lo que los paleontólogos llaman suid gap (que lo podemos traducir como la ‘brecha porcina’).

De forma igualmente sorprendente, hace 1,1 millones de años, los cerdos reaparecen en Europa. Hasta hoy, se creía que la especie que colonizó de nuevo el continente era ya el jabalí actual (Sus scrofa, emparentado con los cerdos domésticos: Sus scrofa domestica) ¿Qué le pasó entonces con Sus strozzi? ¿Dónde estuvieron los cerdos durante eso más de 600.000 años?

Ahora, un artículo publicado en la revista Quaternary Science Reviews liderado por investigadores del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), con la participación de paleontólogos italianos y franceses, describe distintos restos excavados en dos yacimientos de Terrassa (Vallparadís Estació y Cal Guardiola, en Barcelona) que aportan nueva información y arrojan luz sobre el misterio.

Se extinguieron mucho más tarde de lo que se pensaba

Los hallazgos han confirmado la presencia de Sus strozzi desde hace 1,1 millones de años hasta hace 800.000 años, es decir, esta especie volvió, y se extinguió en Europa mucho más tarde de lo que se pensaba, siendo definitivamente sustituida por el jabalí actual (Sus scrofa) sobre esas fechas.

Los cerdos se pudieron refugiar en el sureste asiático cuando cambió el entorno, para volver a recolonizar Europa hace 1,1 millones de años

Respecto a donde se ‘ocultó’ Sus strozzi durante ese lapso de entre 600.000 y 700.000 años, los autores plantean dos hipótesis. Una posibilidad remota (pero no descartable por completo) es que sencillamente no hayan excavado suficiente para encontrar sus fósiles.

Pero la alternativa más probable es que, efectivamente, Sus strozzi se marchara. "Pensamos que esta especie se refugió en algún punto del sureste asiático para volver a recolonizar Europa hace 1,1 millones de años ", explica Joan Madurell, el investigador del ICP que lidera la investigación.

Esta posibilidad podría haber sido favorecida por la desaparición de ambientes boscosos y húmedos, y la extensión de los espacios abiertos y secos que tuvo lugar en aquella época.

La sección del Torrent de Vallparadís incluye un periodo de tiempo que va desde finales del Pleistoceno inferior (hace 1,4 a 1,2 millones de años) hasta inicios del Pleistoceno medio (hace 600.000 años). Esta secuencia es la más completa del Pleistoceno europeo de esta época y cubre un periodo de tiempo de gran relevancia en relación a la dispersión de los primeros humanos en Europa Occidental.

De hecho, es una etapa poco conocida en Europa, ya que no hay yacimientos importantes con estas cronologías, y coincide con uno de los cambios climáticos más importantes de los últimos millones de años conocido como la Early-Middle pléistocène Transition, un período de reajuste de las dinámicas orbitales de la tierra donde ocurren glaciaciones muy intensas y muy prolongadas en el tiempo.

