Resuelto el enigma de los polígonos que cubren la superficie de Plutón

En la vasta cuenca Sputnik Planum de Plutón han aparecido a lo largo de decenas de kilómetros unas misteriosas e irregulares figuras poligonales. Ahora, en dos artículos publicados en Nature se revela que en el interior de la gruesa capa de nitrógeno sólido que cubre el planeta enano se producen procesos de convección que están detrás de estas formaciones geométricas.

Este mecanismo de propagación del calor (provocado por diferencias de densidad entre los materiales) origina una contracción del terreno en la superficie, dejando las distintivas figuras poligonales. Tienen entre 10 y 40 kilómetros de diámetro, y muchas de ellas presentan los lados elevados.

“Estas investigaciones demuestran que la Sputnik Planum es una de las superfcies más jóvenes del sistema solar”, aseguran Andrew J. Dombard y Sean O’Hara en una revisión de los trabajos publicados. “Es una planeta enano y helado, pero geológicamente dinámico”.

Para resolver el misterio sobre estas formaciones, el equipo liderado por el profesor del Centro de Ciencias del Espacio de Washington (EEUU) William McKinnon usó las mediciones que hizo la nave espacial New Horizons para mostrar que las capas de hielo, de más de un kilómetro de espesor, presentaban flujos de calor en su interior. Estps autores consideran que las convecciones podrían explicar la gran anchura lateral de los polígonos.

Por su parte, la investigación liderada por Alexander Trowbridge, profesor en Universidad Purdue de Indiana (también en EE UU), confirma la existencia de los polígonos usando otra técnica. En su trabajo, aplicaron modelos numéricos al nitrógeno sólido y también comprobaron que este hielo está sometido a mecanismos de convección en su interior. Además, la falta de deformaciones en esta zona indica que se trata de un proceso continuo en el tiempo.

¿Más polígonos en el sistema solar?

Los autores piensan que este tipo de mecanismos, con los que se renuevan las capas de hielo continuamente, pueden estar produciéndose en otros planetas enanos del cinturón de Kuiper, un conjunto de objetos que va más allá de la órbita de Neptuno y del que se sabe muy poco. Este avance sobre la formación de polígonos sobre la superficie de planetas helados permite aventurar situaciones similares en otros lugares del espacio.

"Plutón nos muestra que los procesos planetarios funcionan de manera similar con independencia del lugar en el sistema solar”, remarcan los profesores Paul Schenk del Instituto Planetario y Lunar de Texas (EE UU) y Francis Nimmo de la Universidad de Santa Cruz en un comentario relacionado publicado en Nature Geoscience.

Referencia bibliográfica:

William McKinnon et al. “Convection in a volatile nitrogen-ice-rich layer drives Pluto’s geological vigour”, Nature. 1 de junio de 2016. Doi: 10.1038/nature18289

Alexander Trowbridge et al. “Vigorous convection as the explanation for Pluto’s polygonal terrain”. Nature. 1 de junio de 2016. 10.1038/nature18016