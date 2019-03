Reproducen un dolmen en 3D gracias a un dron

Investigadores del departamento de Geología de la Universidad de Salamanca han utilizado un dron para tomar imágenes desde el aire y reproducir en 3D el dolmen de La Cabaña, ubicado en la necrópolis prehistórica de Sargentes de la Lora (Burgos). El objetivo de este trabajo, publicado en la revista Mapping, ha sido comparar este método con otras opciones utilizadas hasta ahora en arqueología y mostrar la utilidad de esta nueva herramienta para difundir y preservar el patrimonio.

“Queremos abrir un nuevo campo de investigación que sirva para visualizar y proteger elementos del patrimonio arqueológico”, afirma Javier Fernández Lozano, investigador de la Universidad de Salamanca y autor del trabajo junto a su compañero de departamento Gabriel Gutiérrez-Alonso y miembros de la Asociación de la Reserva Geológica de las Loras (ARGEOL), un grupo que busca la declaración de geoparque para la zona de las Loras, entre Burgos y Palencia.

Los científicos compararon este método basado en drones y fotogrametría con otro que también se utiliza en trabajos geoarqueológicos y topográficos, la tecnología láser denominada LiDAR (Light Detection and Ranging) aerotransportada. Ambas tienen ventajas e inconvenientes, de manera que la elección de una u otra puede depender del objeto de estudio o de los recursos económicos.

Por una parte, usar drones para obtener imágenes tridimensionales es una opción barata que ofrece una gran resolución. En este caso, “tomamos 57 fotografías del dolmen que se superponen y se corrigen con el software, como por ejemplo, los efectos provocados por la lente de la cámara, como el ojo de pez”, señala Fernández. El resultado es una reconstrucción en 3D que puede ser de gran utilidad para los arqueólogos.

Por otra parte, el LiDAR es una tecnología láser con la que también han trabajado los geólogos de la Universidad de Salamanca, que recientemente han identificado desde el aire zonas en las que los romanos realizaron trabajos mineros en busca de oro en la zona del valle del río Eria, en la provincia de León. Aunque su resolución es mucho menor, puede ser el sistema adecuado para cartografiar grandes extensiones de terreno.

Información para los arqueólogos

Con esta investigación, “se proporciona información que permita a los arqueólogos seleccionar el método más adecuado para el estudio que quieran realizar", subraya Javier Fernández Lozano quien recalca que la fotografía aérea es un instrumento importante, pero sin el apoyo de estos métodos puede servir de poco, ya que en muchas ocasiones los elementos arqueológicos no se pueden visualizar por culpa de la vegetación.

Aparte de su utilidad para los arqueólogos, la fotogrametría con drones tiene un gran potencial para dar a conocer el patrimonio y el mejor ejemplo es el caso del dolmen ubicado en la zona que aspira a convertirse en un nuevo geoparque, un territorio que además de importancia geológica debe contener elementos culturales, etnográficos o ecológicos que puedan atraer al turismo.

“Sirve para darlo a conocer, pero incluso puede haber lugares no visitables para preservarlos o por ser de difícil acceso que de esta forma se pueden mostrar, por ejemplo, en un centro de interpretación”, apunta el geólogo.

Por otra parte, esta herramienta puede servir también para reconstruir el patrimonio dañado. “En estos días estamos viendo la destrucción de Palmira por parte del Estado Islámico. Si tuviéramos digitalizados los monumentos que están en riesgo con una resolución de centímetros, como nos permite el sistema de los drones y la fotogrametría, se podría reconstruir con la mayor fidelidad posible”, concluye el experto.

Referencia bibliográfica:

Javier Fernández Lozano, Gabriel Gutiérrez Alonso, Karmah Salman Monte, Jose Ángel Sánchez Fabian, Fernando G. García. "Low-cost UAV technology for 3D-imaging and preservation of geoarcheological record in the las Loras Geopark project (Palencia-Burgos)". Mapping. Vol. 24, 172, 4-11.