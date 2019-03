Relacionan la ingesta de nitrato en el agua con el riesgo de cáncer colorrectal

Riesgo de cáncer colorrectal e ingesta de nitrato en el agua relacionados. Eso es lo que concluye un estudio publicado en el International Journal of Cancer, coordinado por investigadores del CREAL, centro aliado de ISGlobal. El nitrato es un compuesto químico que está presente de forma natural en el medio ambiente.

Sin embargo, el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura hace aumentar sus niveles en el agua y en los suelos cultivados. Además, en la conservación de carnes y pescados se emplea nitrato cuya ingesta conduce a la formación de compuestos N-nitrosos, de los que ya existía evidencia de que son carcinógenos en animales.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el riesgo de cáncer colorrectal asociado con la exposición a nitrato procedente del agua de consumo y de la alimentación. Los investigadores llevaron a cabo un estudio de casos y controles (personas con las mismas características pero sin cáncer) en España e Italia entre 2008 y 2013.

Se entrevistó a la población sobre su historial de residencia, el tipo de agua consumida desde los 18 años y sus hábitos alimenticios. La ingesta de nitrato en agua a largo plazo se estimó a partir de los niveles en agua, vinculados al historial residencial de los participantes y a sus hábitos de consumo.

La ingesta de nitrato en dieta se estimó a partir de cuestionarios de frecuencia alimentaria y a las bases de datos de composición de alimentos publicadas.

Se analizaron 1.869 casos y 3.530 controles. La ingestión de nitrato en agua osciló entre 3,4 y 19,7 mg/día. Las asociaciones fueron mayores en los hombres respecto a las mujeres y entre los sujetos con alta ingesta de carne roja.

Además, según explica Cristina Villanueva, directora del programa de contaminación del agua en el CREAL y coordinadora del estudio, “el nitrato procedente de alimentos de origen animal se asoció con cáncer rectal, pero no con cáncer de colon”.

Riesgo de cáncer de mama

Otro estudio publicado en Environmental Health Perspectives y llevado a cabo por el mismo grupo evaluó la ingesta de nitrato como factor de riesgo en el desarrollo de cáncer de mama. Para el análisis estadístico se incluyeron un total de 1.245 casos de cáncer de mama hospitalarios y 1.520 controles de ocho regiones españolas entre 2008 y 2013.

En la investigación, también dirigida por Cristina Villanueva, se ha hallado que la ingestión de nitrato en el agua se asoció con cáncer de mama solo en mujeres postmenopáusicas con alto consumo de carne roja. “Sin embargo, no hemos encontrado ninguna asociación entre el nitrato procedente de la dieta y el cáncer de mama, independientemente de que fuera de origen animal o vegetal, o del estado menopáusico”, concluye Villanueva.

Referencias bibliográficas:

Espejo-Herrera N et al. Colorectal cancer risk and nitrate exposure through drinking water and diet. Int J Cancer 2016 (in press)

Espejo-Herrera N et al. Ingested Nitrate and Breast Cancer in the Spanish Multicase-Control Study on Cancer (MCC-Spain). Environ Health Perspect 2016 (in press)