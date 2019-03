La rehabilitación cardíaca reduce la mortalidad en pacientes con diabetes

Un estudio reciente ha demostrado que la rehabilitación cardíaca en pacientes con diabetes mellitus que se han sometido a una intervención coronaria percutánea se asocia a menores tasas de mortalidad, en un grado similar al de aquellos sin diabetes mellitus.

El trabajo, publicado en el Journal of American Heart Association, ha sido realizado por el Centro de Investigación Biomédica en Red en su área de enfermedades cardiovasculares (CIBERCV), en colaboración con la Mayo Clinic de Rochester (Minnesota, EE UU).

Para evaluar el impacto de la rehabilitación cardíaca en los resultados clínicos de este grupo de alto riesgo, los investigadores llevaron a cabo un análisis retrospectivo de todos los pacientes con diabetes mellitus que se sometieron a intervención coronaria percutánea en el condado de Olmsted (Minnesota) entre los años 1994 y 2010.

Este hallazgo ha permitido constatar que la participación en la rehabilitación cardíaca es un componente esencial de la atención para pacientes con enfermedad coronaria, espacialmente en el caso de las personas con diabetes mellitus.

Incrementar la participación, objetivo estratégico

La investigación concluyó que, en pacientes con diabetes mellitus, la participación en rehabilitación cardíaca se asoció a la reducción de la mortalidad, infarto de miocardio o revascularización. En el caso de los pacientes sin diabetes, la rehabilitación cardíaca se vinculó a una reducción de la mortalidad por esta causa.

Sin embargo, a pesar de estos resultados, la participación en rehabilitación cardíaca fue menor en pacientes diabéticos. Esto pone de manifiesto la necesidad de centrar esfuerzos, incluyendo el desarrollo y la difusión de guías de práctica clínica, medidas de rendimiento e iniciativas políticas, orientadas, todas ellas, a incrementar la participación en la rehabilitación cardíaca después de la intervención coronaria percutánea.

Además, estos resultados permitirán también diseñar métodos para identificar y corregir las barreras que están frenando actualmente la participación de los pacientes con diabetes mellitus en la rehabilitación cardíaca.

