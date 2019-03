Recuperan datos meteorológicos de los siglos XVIII y XIX en América Latina

A iniciativa de un equipo de investigadores del Grupo AIRE de la Universidad de Extremadura (UEx), se ha llevado a cabo una intensa recopilación y análisis de más de 300.000 datos meteorológicos de América Latina y Caribe de los siglos XVIII y XIX.

El objetivo de esta documentación ha sido facilitar una mejor comprensión de la variabilidad climática de la región y hacer posible la evaluación del comportamiento de los modelos climáticos en el periodo de referencia. Los modelos climáticos son herramientas esenciales para el estudio de la variabilidad climática y el cambio climático natural y de origen antropogénico. Hasta ahora, los científicos solo disponían de datos instrumentales de esta zona geográfica tomados a partir de principios del siglo XX.

“Hemos realizado un trabajo de consulta, de digitalización y de análisis de la validez de los datos, y lo hemos publicado en un repositorio de datos de libre acceso. Y todo ello sin financiación directa, sino a base de trabajo en red y optimizando recursos propios”, ha indicado el investigador José Manuel Vaquero, uno de los promotores de este estudio en la UEx, que surgió en el marco de la investigación postdoctoral de Fernando Domínguez-Castro hace siete años.

Una veintena de países de América Latina y el Caribe

Gracias a este trabajo se han recuperado datos instrumentales de 20 países de América Latina y el Caribe (Argentina, Bahamas, Belice, Brasil, Guayana Británica, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Francia (Martinica y Guadalupe), Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, El Salvador y Suriname).

El artículo ha sido publicado en la revista en acceso abierto Scientific Data de Nature, que promueve el intercambio y la reutilización de datos científicos. “Estos datos son muy importantes para mejorar y construir todos los conjuntos de datos de reanálisis, que nos van a dar una visión mucho más exacta de cómo ha evolucionado la atmosfera desde el siglo XVIII”, afirma Vaquero.

Las principales variables meteorológicas recuperadas fueron la temperatura del aire, la presión atmosférica y la precipitación, pero se recuperaron otras variables, como la humedad, la dirección del viento y el estado del cielo cuando fue posible. En total, se rescataron más de 300,000 datos instrumentales procedentes de diversas fuentes (registros meteorológicos, periódicos, publicaciones y anales científicos, almanaques y registros de navegación).

Referencia bibliográfica:

Fernando Domínguez-Castro, José Manuel Vaquero, María Cruz Gallego, Ana María Marín Farrona, Juan Carlos Antuña-Marrero, Erika Elizabeth Cevallos, Ricardo García Herrera, Cristina de la Guía, Raúl David Mejía, José Manuel Naranjo, María del Rosario Prieto, Luis Enrique Ramos Guadalupe, Lizardo Seiner, Ricardo Machado Trigo & Marcos Villacís. "Early meteorological records from Latin-America and the Caribbean during the 18th and 19th centuries". Scientific Data 4, Article number: 170169 (2017) doi:10.1038/sdata.2017.169