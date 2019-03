¿Qué factores son clave para identificar el pronóstico del infarto de miocardio?

Investigadores del CIBERCV del grupo de Juan María Cinca Cuscullola, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, evidencian en un estudio la necesidad de analizar los distintos patrones del electrocardiograma de ingreso en pacientes con oclusión aguda de la arteria coronaria circunfleja izquierda, lo que permitiría una identificación más precoz del pronóstico posterior a sufrir un infarto de miocardio.

La variedad de patrones del electrocardiograma (ECG) puede reflejar diferencias en la extensión del infarto y esto conllevaría un pronóstico distinto. Sin embargo, los datos disponibles actualmente no proporcionan un análisis integrador de las variables clínicas, patrones del ECG de ingreso, hallazgos angiográficos coronarios y resultados.

El objeto de este estudio fue determinar todas estas variables asociadas con los patrones del electrocardiograma en una gran muestra de pacientes con oclusión aguda de la arteria coronaria circunfleja izquierda.

Según explica Cinca, “el problema clínico de los pacientes con oclusión es que en un número importante de ellos el electrocardiograma es poco expresivo o incluso normal, por lo que estos pacientes no son sometidos a una recanalización urgente de la arteria coronaria ocluida, es decir, una angioplastia primaria”.

El estudio, realizado en 314 pacientes entre 2006 y 2015 en el Hospital de la Santa Creu i San Pau de Barcelona, determina que, tras realizar un simple análisis del electrocardiograma de ingreso, se identifican tres patrones distintos: elevación del segmento ST, descenso de dicho segmento y sin alteraciones, que van asociados a distinto pronóstico, siendo los del segundo grupo los de peor pronóstico porque no se identifican como oclusión aguda y se tratan tardíamente.

“Para mejorar la identificación de este grupo, recomendamos obtener las derivaciones V7 y V8 y consideramos, además, que nuestras conclusiones son susceptibles de ser tenidas en cuenta en la redacción de las nuevas guías de tratamiento del infarto agudo de miocardio”, explica el líder de grupo del CIBERCV.

Referencia bibliográfica:

Clinical and prognostic value of the electrocardiogram in patients with acute occlusion of the left circumflex coronary artery. Vives-Borrás M, Moustafa AH, Álvarez-García J, Ferrero-Gregori A, Balcells J, García-Picart J, Serra-Peñaranda A, Sionis A, Cinca J. Am J Cardiol. 2017 Nov DOI: 10.1016/j.amjcard.2017.07.038