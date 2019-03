Por qué la enzima lipasa hepática produce obesidad

Científicos del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) y del Instituto de Investigaciones Biomédicas del Hospital Sant Pau de Barcelona (IIB Sant Pau) han identificado los mecanismos por los que la enzima lipasa hepática, asociada con la presencia de alteraciones metabólicas, obesidad y el desarrollo de esteatosis hepática (hígado graso), causa acumulación de lípidos hepáticos y el desarrollo de adiposidad.

El equipo de investigadores, dirigidos por Joan Carles Escolà-Gil y Francisco Blanco-Vaca (IIB Sant Pau / CIBERDEM), utilizaron un modelo de ratón transgénico que expresaba la lipasa hepática humana en el hígado.

Demostraron que la expresión de la enzima promueve la lipogénesis hepática in vivo a través de la inducción de un factor de transcripción (Srebf1) que controla la expresión de los principales genes implicados en la biosíntesis de ácidos grasos. Los resultados se han publicado recientemente en Plos One.

Lídia Cedó, investigadora del CIBERDEM en el IIB Sant Pau y primera firmante del trabajo, explica que “con este estudio se ha logrado demostrar el papel clave de la lipasa hepática en la regulación del metabolismo hepático de los lípidos y la acumulación de tejido adiposo”.

Los investigadores pudieron comprobar, asimismo, que la expresión de esta enzima incrementó la capacidad de las células del tejido adiposo para hidrolizar triglicéridos mediante otra enzima (lipoproteinlipasa) y la acumulación de ácidos grasos.

Referencia bibliográfica:

Cedó L, Santos D, Roglans N, Julve J, Pallarès V, Rivas-Urbina A, et al. (2017) Human hepatic lipase overexpression in mice induces hepatic steatosis and obesity through promoting hepatic lipogenesis and white adipose tissue lipolysis and fatty acid uptake. PLoS ONE 12(12):e0189834. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189834