¿Qué determina la oferta de los níscalos?

Investigadores de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona de la Politécnica de Cataluña(UPC) han analizado diversas características de los mercados asociados a un producto forestal no maderable: los hongos silvestres. Una de las conclusiones más interesantes es que en el caso de algunos hongos, las variables meteorológicas tienen mayor incidencia en la oferta que el precio. De este modo, estudiando las variables meteorológicas, se abre la posibilidad de intentar predecir el comportamiento del mercado micológico.

En los últimos años se están produciendo cambios notables en la relación de la sociedad con los recursos forestales. Así, bienes y servicios históricamente relegados frente a la producción de madera, actualmente son demandados por muchos consumidores. Un ejemplo claro de esta situación es el recurso micológico y, en especial, el níscalo. Sin embargo, las informaciones oficiales sobre los recursos micológicos son muy limitadas y recogen escasas especies. Así, los estudios realizados por estos investigadores se han basado principalmente en los datos que proporciona Mercabarna sobre el níscalo con periodicidad semanal.

En primer lugar, se han estudiado, para el período 2002-2007, las posibles conexiones existentes entre el precio del níscalo y otras especies de hongos, tanto silvestres como cultivados. Utilizando diversos modelos, los resultados muestran, como cabría esperar, que los consumidores reaccionan ante aumentos en el precio del níscalo consumiendo menor cantidad de este hongo. Por otro lado, se ha demostrado la existencia de una relación de complementariedad entre el níscalo y las gírgolas, de forma que incrementos en el precio de las gírgolas provocarán un aumento en la demanda del níscalo. También se han analizado las relaciones entre el níscalo y otro hongo silvestre: el rebozuelo.

En este caso se ha comprobado que una disminución en el precio del rebozuelo induce un incremento en el consumo conjunto de níscalo y rebozuelo. Finalmente, se ha demostrado que no existe interrelación con hongos del género Boletus, de manera que cambios en el precio de una especie no provocan cambios de demanda en la otra.

Por otra parte, se ha intentado caracterizar la producción de níscalos, no a escala local, sino nacional, en base a variables de dos tipos: meteorológicas y económicas. Para ello, en primer lugar, se analizó la procedencia de los níscalos que llegan a Mercabarna y, conociendo las principales provincias productoras, se eligieron aquellas estaciones meteorológicas situadas a una distancia de dos kilómetros o menos de masas de pino (muy ligadas a la existencia de níscalos) usando el Mapa Forestal de España.

Datos de 156 estaciones climáticas

En total se recogieron datos de 156 estaciones climáticas correspondientes a las 12 provincias analizadas. Considerando que cada temporada micológica tiene una duración de 18 semanas, el número de datos meteorológicos procesados superó los 511.000. Finalmente, para obtener un único valor semanal de las anteriores variables, se calculó un promedio provincial, ponderándose anualmente los resultados en base a la importancia relativa de cada provincia como origen de los níscalos que llegan al mercado central de referencia.

El modelo estimado con la anterior información muestra que el efecto del precio en la oferta de níscalos es positivo. Es decir, que los recolectores de hongos aumentarán la oferta ante aumentos de precio. Análogamente, incrementos en la temperatura y en la precipitación inducen aumentos en la oferta de níscalos, considerando en todo caso, que los cambios en la temperatura condicionan más la oferta.

Una de las conclusiones más interesantes del trabajo es que las variables meteorológicas tienen mayor incidencia en la oferta de níscalos que el precio. De este modo, y dado que los efectos que las variables meteorológicas pudieran provocar a escala monte, también se manifiestan a nivel agregado, se abre la posibilidad de intentar predecir el comportamiento de este mercado.

Referencia blibliográfica:

Alfranca, O.; Voces, R.; Diaz-Balteiro, L. "Influence of Climate and Economic Variables on the Aggregated Supply of a Wild Edible Fungi (Lactarius deliciosus)". Forests 6 (7): 2324-2344. JUL 2015