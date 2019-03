¿En qué casas se esconden las cucarachas?

Las cucarachas rubias o alemanas (Blattella germanica) se han convertido en una verdadera plaga en todo el mundo. Los lugares estrechos, húmedos y oscuros son sus preferidos, sobre todo si tienen disponibilidad de residuos humanos. Por eso nuestros hogares son sus sitios predilectos.

Para predecir en qué casas son más propensas, un equipo de científicos, liderado por la Rutgers University-New Brunswick en EE UU, ha entrevistado a residentes mayores y discapacitados en 388 apartamentos de siete edificios del Estado de New Jersey. Además, los científicos comprobaron las condiciones de los pisos y colocaron trampas para atrapar cucarachas.

Los resultados del trabajo, publicado en el Journal of Economic Entomology, revelan que en el 29% de los hogares se han encontrado estos insectos, una tasa alta en comparación con el resto de la sociedad, señalan los autores dirigidos por Changlu Wang.

Sorprendentemente, el 35% de los residentes que vivían con cucarachas desconocían su presencia. Para los investigadores, este hecho es alarmante porque la falta de conciencia permite que las cucarachas se reproduzcan, contaminen los alimentos, se propaguen a otros vecinos, depositen alérgenos que pueden afectar a la salud humana y disminuyan los futuros esfuerzos de control de la plaga.

Cocinas y baños, los caldos de cultivo

El estudio ha permitido demostrar que la higiene en cocinas y baños está directamente relacionada con la presencia de cucarachas. Así el equipo encontró que en los apartamentos con una calificación deficiente en las instalaciones sanitarias en cocinas y baños tenían 2,7 veces más probabilidades de tener cucarachas que apartamentos más limpios.

Además, los residentes que son más indulgentes con las cucarachas también tenían tasas más altas de plaga y mayor número de estos insectos en sus viviendas.

Para los investigadores, es necesario mejorar el control de las cucarachas en estos edificios y esto requerirá educar sobre los peligros de la infestación y ayudar a las personas a mejorar la limpieza de sus hogares.

Referencia bibliográfica:

Changlu Wang et al. “Residents Attitudes and Home Sanitation Predict Presence of German Cockroaches (Blattodea: Ectobiidae) in Apartments for Low-Income Senior Residents” Journal of Economic Entomology, toy307, https://doi.org/10.1093/jee/toy307