El equipo de investigación ha recabado de forma exhaustiva los episodios de extinción de plantas que han tenido lugar en diferentes regiones del mundo, incluyendo puntos fríos y puntos calientes de biodiversidad. Esta información ha sido recopilada a partir de floras locales y regionales, publicaciones, bases de datos y herbarios. En total, han documentado 291 extinciones de plantas que han tenido lugar en los últimos 300 años.

“Para cada caso, hemos estudiado las causas de extinción, cuando aparecían documentadas, y el grado de singularidad de las especies”, explica José María Iriondo, catedrático de Botánica de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y coautor del estudio publicado recientemente en la revista Current Biology.

“Con esta información hemos valorado las tasas de extinción de especies vegetales y nos hemos preguntado en qué medida existen diferencias entre las extinciones que tienen lugar en los puntos calientes y fríos de biodiversidad”, añade el investigador de la URJC.

Los puntos calientes de biodiversidad son regiones que presentan una gran riqueza de especies vegetales, mientras que los puntos fríos se caracterizan por poseer un reducido número de especies. Entre los resultados obtenidos, los científicos han observado que los puntos calientes pierden un mayor número de especies y más rápido en comparación con los puntos fríos.

“La agricultura y la urbanización han sido las fuerzas más importantes detrás de las extinciones de plantas, tanto en los puntos calientes como en los puntos fríos, confirmando la creencia general de que la destrucción del hábitat es la principal causa de la mayoría de las extinciones”, destaca Iriondo.

Además, el equipo de investigación pone de manifiesto en este estudio que los puntos fríos del planeta parecen perder mayor singularidad de especies que los puntos calientes. En este sentido, destacan que siete extinciones que tuvieron lugar en puntos fríos llevaron a la desaparición de siete géneros y, en un caso, de una familia completa.

“Por ello, los puntos fríos también constituyen reservorios importantes de biodiversidad singular que deben ser conservados”, señala el catedrático de la URJC. “Estas otras áreas, que poseen menor riqueza, pueden contar con especies muy singulares desde un punto de vista evolutivo”, añade.

Las tasas de extinciones reales superan las previsiones

El trabajo también ha mostrado que las tasas recientes de extinción han sido hasta 350 veces superiores a las tasas de extinción basales históricas. “Estos resultados se contraponen con las estimaciones de algunos científicos que indican que las extinciones de plantas sobrepasarán las tasas de extinción basal en varios miles de veces en los próximos 80 años”, explica el experto.

No obstante, los científicos señalan que hay que tener en cuenta que la designación de una especie vegetal como extinta es un proceso complejo debido a la incertidumbre que conlleva afirmar con seguridad que no existe ninguna población de la especie en todo el planeta.

En la actualidad, uno de los principales retos en la conservación de la biodiversidad es la llamada ‘deuda de extinción’, por la que algunas especies cuentan tan solo con algunos pocos ejemplares longevos que están condenados a desaparecer. “Es muy posible que las tasas reales de extinción vegetal y las extinciones futuras excedan por mucho nuestros datos actuales”, subraya el investigador de la URJC.

Junto con la Universidad Rey Juan Carlos, en este estudio han participado científicos de la Universidad de Macquarie (Australia), la Universidad de Stellenbosch y el Instituto Africano de Ciencias Matemáticas (Sudáfrica), la Universidad de Tyumen (Rusia), las universidades de Aix-Marsella y de Aviñón (Francia) y la Universidad de California (EE UU).

