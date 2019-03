Publicar en una revista es un 40% más probable para las mujeres

Investigadores del departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) acaban de publicar un estudio en el International Journal of Public Health en el que ponen de manifiesto cuáles son los factores que determinan que una tesina del ámbito de la salud pública se publique o no en una revista especializada y con revisión por pares.

Los científicos estudiaron las tesinas defendidas durante cinco ediciones consecutivas (2006-2010) del programa del Master en Salud Pública que imparten conjuntamente la UPF y la Universidad Autónoma de Barcelona. Participaron un total de 162 estudiantes, de los cuales un 75% fueron mujeres, con una edad promedio de 28 años.

Los resultados de la investigación indican que un 60,5% de los estudiantes consiguieron publicar los resultados de su tesina en una revista científica o estaban en proceso de publicación, la mayoría como primeros autores.

Según la profesora Carme Borrell, coautora del trabajo, "estamos convencidos de que las tesinas suponen una gran oportunidad de aprendizaje. Se desarrolla un proceso de calidad desde la selección del tema, la colaboración con grupos de investigación de excelencia, así como una rigurosa y continuada evaluación de la calidad del trabajo".

Igualmente, el estudio deja ver que la probabilidad de publicar en una revista con revisión por pares es un 40% más alta para las mujeres que para los hombres.

Rendimiento académico, el mejor indicador

El trabajo apunta también que publican más los estudiantes con titulaciones en ciencias (más que los titulados en carreras del ámbito de la salud); los que al finalizar el master se matricularon a continuación a un programa de doctorado; los que completaron su tesina a tiempo; y los que obtuvieron mejor calificación –por encima de 7–.

Los principales impedimentos para publicar los trabajos dependen, según este estudio, de la carga de trabajo del candidato y del apoyo del tutor de la tesina.

La mayoría de los estudiantes de máster participantes publicaron con éxito su tesina en una revista revisada por profesionales. Así, el rendimiento académico es el mejor indicador para publicar con éxito. "La alta proporción de publicación de las tesinas en revistas científicas de prestigio es un estímulo para seguir haciendo esta labor formativa de calidad", asegura Borrell.

Malen Hollmann, Carme Borrell, Olatz Garin, Esteve Fernández, Jordi Alonso (2015). “Factors influencing publication of your MPH master 's thesis in a scientific journal", InternationalJournal of Public Health, doi: 10.1007 / s00038-015-0664-0.