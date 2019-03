El proyecto para secuenciar el genoma de todas las especies del planeta

Los expertos estiman que en la Tierra hay entre 10 y 15 millones de especies eucariotas de plantas, animales y hongos, pero la mayoría son un misterio. Solo 2,3 millones de especies son realmente conocidas. Para saber más sobre la biodiversidad de la Tierra y fomentar la conservación de especies, un equipo internacional de científicos proponen en la revista PNAS una iniciativa masiva: el Proyecto Earth BioGenome.

“Por primera vez en la historia es posible secuenciar de forma eficaz los genomas de todas las especies conocidas y utilizar la genómica para ayudar a descubrir el 80 o 90% restante de las especies que actualmente están ocultas a la ciencia”, dicen los autores, de más de 30 centros de investigación de todo el mundo.

El proyecto pretende secuenciar, catalogar y analizar los genomas de todas las especies eucariotas (salvo bacterias y arqueas), una tarea que según los expertos se podrá completar en diez años con un presupuesto de 4.700 millones de dólares americanos (unos 3.800 millones de euros) y que requerirá una capacidad de almacenamiento digital de 200 petabytes.

“El Proyecto Earth BioGenome nos dará una idea de la historia y la diversidad de la vida y nos ayudará a comprender mejor cómo conservarla”, recalca Gene Robinson, líder de la iniciativa y profesor de entomología y director del Instituto Carl R. Woese de Biología Genómica en la Universidad de Illinois (EE UU).

La propuesta, descrita en un documento en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, exigirá la cooperación de gobiernos, científicos, ciudadanos y estudiantes de todo el mundo. Los autores la comparan con el Proyecto Genoma Humano, una iniciativa de investigación científica internacional que se desarrolló de 1990 a 2006, que implicó a 47.000 personas y que costó aproximadamente 4.800 millones en dólares de hoy.

También es similar el Proyecto Earth Microbiome, que ha contado con el apoyo de más de 500 científicos para secuenciar genomas de bacterias y arqueas en todo el mundo. “La genómica ha ayudado a desarrollar nuevos medicamentos y nuevas fuentes de energía renovable, alimentar a una población en crecimiento, proteger el medio ambiente y apoyar la supervivencia y el bienestar humanos”, apunta Robinson.

Una tecnología cada vez más accesible

Hasta ahora, los científicos han secuenciado de manera parcial o completa menos de 15.000 especies, la mayoría de ellas microbios, pero el coste de la secuenciación del genoma ha disminuido a alrededor de mil dólares para un genoma de vertebrados de tamaño medio y se espera que continúe reduciéndose. Además, cada vez se acelera más el proceso de recopilación y análisis de datos a través de diferentes iniciativas.

“El Proyecto Earth BioGenome hará uso de los recursos e instituciones existentes cuya misión es conservar la biodiversidad del mundo”, subraya Robinson. Un ejemplo son las colecciones de jardines botánicos del mundo que contienen más de un tercio de todas las especies de plantas.

El proyecto apoyará y promoverá además protocolos internacionales para el almacenamiento y el intercambio de datos. Un consejo de coordinación con miembros de África, Australia, Brasil, Canadá, China, la Unión Europea y EE UU encabezará una red mundial de colaboradores y contará con representantes de varios proyectos actuales de genómica a gran escala, como la Red Global de Biodiversidad del Genoma, la Alianza Mundial de Genética de Invertebrados, la Iniciativa i5K para la Secuencia de 5.000 Genomas de Artrópodos y el Proyecto Genoma 10K.

“El legado más importante de este proyecto será una biblioteca de la vida digital y completa que guiará los descubrimientos para las generaciones futuras”, concluye el experto.

