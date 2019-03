Proteínas de diseño para mejorar el diagnóstico del cáncer de próstata

En el 93 % de los casos el cáncer se generan anticuerpos en sus primeras etapas, por lo que detectar estos compuestos a tiempo es imprescindible para un diagnóstico precoz. Para conseguirlo, los científicos utilizan antígenos, sustancias que generan una respuesta inmune y reaccionan los anticuerpos.

Ahora, investigadores de la Universidad de La Rioja lideran un proyecto internacional para mejorar el diagnóstico precoz y no invasivo del cáncer de próstata. En este contexto, han modificado proteínas para lograr nuevos antígenos capaces de detectar la presencia de anticuerpos en las primeras fases de la enfermedad, a partir de una muestra de sangre.

El equipo está liderado por Francisco Corzana López, del Grupo Química Biológica de la Universidad de La Rioja, y en él colaboran investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), el Instituto de Medina Molecular (iMM) de Lisboa (Portugal) y el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de Zaragoza.

Este grupo de investigación ha logrado nuevos antígenos que reaccionan más fácilmente con los anticuerpos seleccionando proteínas procedentes de células epiteliales (como las que forman la piel), que han modificado sustituyendo determinados átomos de hidrógeno por átomos de flúor. Los detalles los publican en The Journal of the American Chemical Society.

El uso de estos antígenos de diseño permite detectar la presencia de anticuerpos asociados al cáncer de próstata, incluso cuando su cantidad es muy baja, como ocurre en las primeras fases de la enfermedad.

Un diagnóstico precoz y no invasivo

Según los autores, este hallazgo abre la vía al desarrollo de herramientas más eficaces para el diagnóstico precoz y no invasivo del cáncer de próstata, ya que para saber si estos anticuerpos están o no presentes (si hay o no cáncer), basta una muestra de suero extraída de la sangre del paciente.

Este trabajo sirve como punto de partida para nuevas investigaciones que se están llevando a cabo en estos grupos de investigación relacionadas con biosensores para la detección precoz del cáncer. En este sentido, AECC Rioja ha becado a la investigadora Alicia Asín para desarrollar su tesis doctoral en este campo.

Referencia bibliográfica:

