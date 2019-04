Proponen una nueva diana terapéutica contra el cáncer de hígado

Un grupo de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), coordinado por Guadalupe Sabio, ha descubierto que la proteína p38gamma (p38ɣ) es necesaria para el inicio de la división celular en el hígado.

Esto hace que “pueda ser una buena diana terapéutica para el cáncer hepático”, señala Sabio.

El equipo lleva varios años estudiando una familia de proteínas, las p38 kinasas, que se activan cuando las células sufren cualquier tipo de estrés.

Una de las cuatro p38 kinasas existenties, la p38ɣ desempeña un papel clave en el inicio de la división celular de las células del hígado, según el estudio que publican esta semana en la revista Nature.

Inhibición de p38ɣ para tratar el cáncer hepático

“Estudiando con detalle la estructura tridimensional de las proteínas observamos que una de ellas, era muy similar a la de otro grupo de proteínas conocidas como CDKs. Estas últimas –apunta Sabio– se conocen desde hace tiempo por estar relacionadas con el desarrollo del cáncer”.

Equipo de investigación del CNIC, coordinado por Guadalupe Sabio /CNIC

En estudios en el laboratorio en colaboración con científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y Silvia Osuna, investigadora de la Universidad de Girona, profundizaron en estas similitudes con las CDKs.

Así, vieron que un inhibidor conocido de la CDK2 también disminuye la actividad de la p38ɣ. De esta manera, al emplear el inhibidor se bloqueaba su actividad y se ejercía una acción supresora de tumores.

Para comprobar si la p38gamma estaba realmente implicada en la división celular, Antonia Tomás-Loba, primera autora del artículo, analizó qué pasaba cuando se inducía químicamente el cáncer de hígado a ratones con o sin esta proteína.

Los resultados fueron realmente prometedores: “tanto si faltaba esta proteína como si se bloqueaba su actividad con un fármaco, conseguimos retrasar el desarrollo del tumor”, señala Tomás-Loba. “Estos resultados podrían ser extrapolados a las personas”, explica Sabio.

De hecho, en colaboración con el Hospital Universitario de Salamanca han comprobado que la cantidad de esta proteína en hígado aumenta con la fibrosis hepática. Una condición que precede al cáncer y es mucho mayor en los pacientes con cáncer de hígado.

“En el futuro se podría tratar este tipo de cáncer con algún medicamento que inhibiera específicamente a la p38ɣ”, sugieren los investigadores.

“La ventaja frente a otras vías es que nuestros resultados apuntan a que la inhibición de la p38ɣ no afectaría a otros tejidos que están en constante proliferación como el intestino o el pelo”, añaden.

El cáncer hepático en cifras*

5.862 casos en España

73 % hombres y 23 % mujeres

7º cáncer en incidencia en varones y 17º en mujeres

12 de cada 100.000 hombres y 3,5 de cada 100.000 mujeres en la Unión Europea

*según el informe “Las cifras del cáncer en España 2017” publicado por la Sociedad Española de Oncología Médica.

Referencia bibliográfica:

Antonia Tomás-Loba et al. 'p38gamma is essential for cell cycle progression and liver tumorigenesis', Nature, abril 2019, DOI: 10.1038/s41586-019-1112-8