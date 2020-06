Expertos del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), la Universitat Politècnica de València (UPV), el CIBER-BBN y el Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona han conseguido inhibir el crecimiento tumoral, reducir la metástasis y disminuir la toxicidad del fármaco navitoclax en modelos preclínicos de ratón con cáncer de mama triple negativo.

Este tipo de tumores no expresan ninguno de los tres receptores involucrados en la mayoría de cánceres de mama (estrógeno, progesterona y HER2), de modo que los tratamientos más comunes –como terapia hormonal– no son viables en estas pacientes.

Este nuevo estudio, liderado por Mar Orzáez y Ramón Martínez Máñez, investigadores del CIPF, demuestra que un tratamiento combinado –con un inductor de senescencia o envejecimiento y una nanopartícula senolítica– elimina selectivamente las células senescentes, retrasa el crecimiento tumoral y reduce las metástasis en ratones con este cáncer de mama agresivo.

“La inducción de senescencia en los tumores representa un avance en el tratamiento del cáncer, que puede ser todavía mayor en combinación con este tipo de tratamientos que eliminan las células envejecidas”, señalan los autores

La senescencia o envejecimiento celular tiene lugar en situaciones fisiológicas y patológicas. Así, cuando una célula entra en senescencia, deja de dividirse y libera sustancias que causan inflamación. Hasta ahora, la aplicación de inductores de senescencia representaba una estrategia de tratamiento exitosa en pacientes con cáncer de mama, aunque la acumulación de células envejecidas en el cuerpo podía promover la recurrencia del tumor.

Cuando se produce una acumulación no controlada de dichas células senescentes, el exceso de factores inflamatorios puede acabar dañando las sanas, contribuyendo con ello al envejecimiento, la aparición de patologías como la diabetes, enfermedades neurodegenerativas o favoreciendo el desarrollo de tumores y metástasis.

“La inducción de senescencia en los tumores representa un avance en el tratamiento del cáncer, que puede ser todavía mayor en combinación con este tipo de tratamientos senolíticos que eliminan las células envejecidas y ayuda a reducir las metástasis”, señalan Orzáez y Máñez.

Nuevas aproximaciones terapéuticas

Con este nuevo enfoque, tras la inducción de senescencia, las células se eliminan mediante el tratamiento con una nanopartícula senolítica, y se abre una nueva oportunidad terapéutica para mejorar los resultados en pacientes con cáncer de mama. Además, se plantea un nuevo tratamiento combinado que puede ser relevante para otros fármacos quimioterapéuticos inductores de senescencia.

Por último, los resultados –publicados en la revista Journal of Controlled Release (JCR)– ofrecen nuevas aproximaciones terapéuticas para avanzar en fases posteriores y ensayos clínicos y permiten abordar diferentes tipos de tumor.

Referencia:

Irene Galiana, Beatriz Lozano-Torres, Mónica Sancho, María Alfonso, Andrea Bernardos, Viviana Bisbal, Manuel Serrano, Ramón Martínez-Máñez, Mar Orzáez, Preclinical antitumor efficacy of senescence-inducing chemotherapy combined with a nanoSenolytic, Journal of Controlled Release, Volume 323 https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.04.045