Primeras evidencias culturales de los humanos modernos fuera de África

La reciente investigación y excavación arqueológica en la cueva de Kaldar, codirigida por un equipo iraní y español y liderada por Behrouz Bazgir y Andreu Ollé, ambos miembros del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) han propiciado la identificación de las primeras evidencias culturales fuera de África atribuidas a los humanos anatómicamente modernos (HAM).

El hallazgo son herramientas de piedra asociadas a restos faunísticos en un nivel datado por Carbono 14 entre 36.000 y 54.000 años de antigüedad. Este hallazgo ha sido publicado recientemente en una de las revistas que se encuentran en el top ten en materia de ciencias multidisciplinarias: el Scientific Reports.

Los resultados de la datación de éste yacimiento sitúan Irán entre los primeros lugares habitados por los humanos modernos que, juntamente con los grupos de homininos levantinos, consiguieron por primera vez dispersarse desde Asia occidental hasta Europa. De esta forma, la cueva de Kaldar refuerza la posición de Irán dentro del mundo de la arqueología paleolítica en el ámbito mundial.

Además, la secuencia excavada recientemente en Kaldar contiene niveles más antiguos con industria musteriense, asociada generalmente a los neandertales. Esto proporciona evidencias de su sustitución por la industria baradostiana similar a la auriñaciense, la cual es exclusiva de los humanos anatómicamente modernos. Este hecho representa una ocasión única de estudiar la transición del paleolítico medio al paleolítico superior en los montes del Zagros.

La cueva de Kaldar proporciona uno de los ejemplos más antiguos de la existencia del hombre moderno en esta parte del mundo, y a su vez datos sobre cómo estas poblaciones sobrevivieron al clima y a las situaciones medioambientales paleoárticas que resultaban nuevas para ellos.

En el artículo dónde se presentan estos resultados han colaborado 19 científicos internacionales como coautores, entre ellos hay eminentes especialistas como Eudald Carbonell (IPHES y Universitat Rovira i Virgili), Jan van der Made (Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid), Marcel Otte (University of Liège, Bèlgica) y Thomas Higham (University of Oxford). Además, se cuenta con la colaboración de Faranak Bahrololomi y Moloudsadat Azimi, del Research Center of Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (RICHT), institución con quien el IPHES tiene signado un convenio de investigación.

Referencia bibliográfica

Bazgir, B., Ollé, A., Tumung, L., Becerra-Valdivia, L., Douka, K., Higham, T.F.G., Made, J.v.d., Picin, A., Saladié, P., López-García, J.M., Blain, H.-A., Allué, E., Fernández-García, M., Rey-Rodríguez, I., Arceredillo, D., Bahrololoumi, F., Azimi, M., Otte, M., Carbonell, E., 2017. Understanding the emergence of modern humans and the disappearance of Neanderthals: Insights from Kaldar Cave (Khorramabad Valley, Western Iran), Scientific Reports 7, 43460. doi: 10.1038/srep43460.