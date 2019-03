Primera fotografía de un exoplaneta en formación

Cuando nace una estrella, se crea un disco orbital de gas y polvo a su alrededor a partir del cual se forman los planetas. Los 'claros' que van quedando en el interior de los discos en transición se relacionan con la formación de planetas.

Lo discos encontrados hasta el momento mostraban evidencias de la presencia de planetas jóvenes, a partir de asimetrías o fuentes infrarrojas detectadas en las partes claras, pero los intentos por observar directamente alguna de estas 'firmas' sobre formación de exoplanetas habían sido infructuosos.

Ahora, un equipo internacional de científicos liderados por Stephanie Sallum desde la Universidad de Arizona (Estados Unidos), ha utilizado ópticas especiales para analizar los claros del disco que rodea a la estrella LkCa 15. Sus resultados han detectado emisiones de hidrógeno-alfa, que indican la existencia de gas muy caliente, a unos 9.700 grados Celsius.

Según los investigadores, estos indicios apuntan a que alrededor de esa estrella se está formando un nuevo planeta que ya ha sido bautizado con el nombre de LkCa 15 b, el primero encontrado en formación.

Los investigadores resaltan que este nuevo exoplaneta se presenta como la primera oportunidad para poder estudiar cómo se lleva a cabo la creación e interacción entre los discos y los planetas del universo.

Referencia bibliográfica:

Stephanie Sallum et al. “Accreting protoplanets in the LkCa 15 transition disk” Nature 18 de noviembre de 2015 DOI: 10.1038/nature1576