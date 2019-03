El precúneo es clave en la diversidad de la anatomía del cerebro humano

Emiliano Bruner, paleoneurólogo del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), lidera un nuevo estudio que se acaba de publicar en la revista Annals of Anatomy, sobre la anatomía de los lóbulos parietales en los humanos modernos, en particular sobre el elemento más interno de éstos distritos cerebrales, el precúneo, clave en la diversidad anatómica cerebral.

Para este trabajo, Bruner y su equipo han evaluado la forma cerebral de más de 250 sujetos de diferentes razas, confirmando que, también cuando se considera una amplia diversidad genética, el tamaño del precúneo es el carácter más variable entre individuos adultos. Además, “un tamaño más grande en estas áreas parietales se asocia a veces también a una mayor complejidad de los surcos cerebrales”, añade.

Los datos indican que la marcada variabilidad del precúneo se localiza en sus áreas más dorsales y anteriores, que incluyen la superficie interna y externa de los lóbulos parietales superiores y que, a nivel funcional, son cruciales para integrar informaciones sobre el cuerpo (información somática) y sobre el ambiente exterior (información visual).

Capacidad de imaginación y simulación

Estas funciones son también determinantes para la capacidad de imaginación y simulación, sobre todo en los procesos egocéntricos, es decir, que se basan en las relaciones espaciales y temporales entre individuo y ambiente. “Son funciones que, además de coordinar el cuerpo en el espacio y el tiempo, también están implicadas en la percepción de uno mismo en el contexto social”, afirma el autor.

Esta publicación, que se ha realizado en colaboración con la Emory University (Atlanta, EE.UU.), es la quinta de una serie de artículos que abarcan la geometría del precúneo, su superficie cortical y su grosor, sus giros, surcos y extensión lateral, así como las diferencias entre humanos y chimpancés.

Referencia bibliográfica:

Bruner E., Pereira-Pedro A.S., Chen X., Rilling J.K. 2017. "Precuneus proportions and cortical folding: a morphometric evaluation on a racially diverse human sample". Annals of Anatomy (marzo, 2017).