La planaria ‘Obama nungara’ se extiende por Europa

Las planarias terrestres son gusanos planos del filo Platyhelminthes. Su distribución mundial incluye tanto áreas tropicales como templadas, pero las especies tropicales son en general grandes –pueden llegar a medir 20 cm de longitud– y coloridas, mientras que las europeas miden unos pocos milímetros de longitud y presentan colores marrones, grises o blancos.

Desde hace tiempo se ha detectado que algunas especies de planarias de latitudes tropicales han sido introducidas en Europa. Aunque las primeras se observaron en los años 70 y 80, no es hasta inicios de los 2000 cuando se ha iniciado un rápido incremento del número de registros en Reino Unido, España, Francia e Italia de hasta 15 especies introducidas –algunas consideradas ya como invasoras–.

Este ha sido el caso de una nueva especie de planaria bautizada como Obama nungara y descubierta fortuitamente. Su nombre no tiene nada que ver con el del aún presidente de EEUU Barack Obama, sino que se es una composición de las palabras Tupi (lengua brasileña indígena) ‘oba’ (que significa hoja) y ‘ma’ (animal). Se alude así al cuerpo aplanado, en forma de hoja, de las especies del género.

Marta Riutort y Marta Álvarez Presas, del departamento de Genética de la Universidad de Barcelona (UB) y de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB junto con Fernando Carbayo de la Universidade de São Paulo y Hugh D. Jones del Natural History Museum, han realizado una investigación para revelar de forma más precisa su origen.

Los científicos hallaron entre las especies invasoras una con una morfología externa muy similar a la especie brasileña Obama marmorata. Utilizando datos moleculares de planarias identificadas por su morfología externa como O. marmorata, procedentes de Europa y de Brasil, descubrieron que en Brasil se encuentran dos especies diferentes que ni siquiera son grupos evolutivamente hermanos, pero que en cambio presentan una morfología externa idéntica.

O. nungara / Eduardo Mateos

“El análisis de la anatomía interna permitió corroborar los datos moleculares y mostrar que a este nivel sí existen diferencias entre ellas. En cuanto a las muestras europeas, estas pertenecen todas a la nueva especie descubierta a raíz de este estudio”, explica a Sinc Álvarez Presas.

La distribución de Obama marmorata, por tanto, se limita a Brasil, mientras que la nueva especie descrita en este trabajo –Obama nungara– se encuentra en Brasil, Argentina y Europa. “Este hallazgo contribuye a incrementar nuestro conocimiento de la biodiversidad en un área muy dañada por el hombre y a la vez de gran importancia para la biodiversidad, el bosque atlántico brasileño”, añade la científica.

Riesgos económicos y de biodiversidad

En Europa O. nungara es una especie exótica, lo que puede representar un peligro. “Es importante destacar que la nueva especie se reproduce en ambientes modificados por el ser humano tanto en Brasil como en Europa, y esto puede haber facilitado su introducción”, continúan los expertos.

La llegada a Europa de estos animales, tal y como ya se demostró en un trabajo anterior del mismo grupo, se debe al comercio de plantas, y la mayor parte de las especies introducidas en Europa se encuentran en ambientes artificiales (viveros de plantas, centros de jardinería o jardines públicos y privados), por lo que el peligro de que se conviertan en invasoras y en consecuencia plagas podría parecer menor.

Sin embargo, siempre existe el peligro de que alguna especie con una mayor resistencia a condiciones diversas pueda acabar colonizando áreas naturales o agrícolas, produciendo pérdidas económicas o de biodiversidad. “Por este motivo animamos a las personas que detecten la presencia de estos organismos nos lo comuniquen por correo electrónico”, concluyen los investigadores.

Referencia bibliográfica:

Carbayo, F., Álvarez‐Presas, M., Jones, H. D. and Riutort, M. (2016), The true identity of Obama (Platyhelminthes: Geoplanidae) flatworm spreading across Europe. Zoological Journal of the Linnean Society, 177: 5‐28. doi: 10.1111 / zoj.12358

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/zoj.12358/abstract