Unas pinzas acústicas hacen levitar múltiples objetos

La levitación acústica de múltiples objetos y de forma independiente ya es posible gracias a las pinzas acústicas holográficas desarrolladas por el investigador Asier Marzo de la Universidad Pública de Navarra y el profesor Bruce Drink de la Universidad de Bristol (Reino Unido).

Los autores pueden mover partículas de hasta 25 milímetros mediante ondas ultrasónicas producidas por dos conjuntos de 256 emisores de sonido (de 1 cm de diámetro cada uno), con los que logran manipularlas de forma individual, simultánea y en tres dimensiones. Los detalles de estas pinzas acústicas los publican en la revista PNAS.

“Los emisores emiten con la misma amplitud y frecuencia pero con distinta fase”, explica Asier Marzo a Sinc, “y un algoritmo controla que fase tiene que tener cada emisor para que se cree el campo acústico que permite capturar las partículas en las posiciones deseadas”.

En otras palabras, el sonido es el que ejerce la fuerza sobre los objetos. Al utilizar ondas ultrasónicas y subir mucho el volumen, se pueden mover los pequeños objetos. Por su parte, el algoritmo facilita que se generen campos lo suficientemente complejos como para lograr el objetivo: atrapar múltiples objetos donde uno quiere.

Diversas aplicaciones

“Las aplicaciones de estas pinzas acústicas son variadas, pero a mí me gustan especialmente dos”, comenta Marzo: “A escalas milimétricas, los displays o estructuras con multitud de partículas levitantes para formar diferentes objetos tridimensionales, aunque ahora, de momento, hayamos comenzado por un cubo". Un ejemplo podrían ser las futuras pantallas 3D con voxels, unidades cúbicas de un objeto tridimensional equivalentes a los píxeles actuales en objetos 2D.

Dispositivo de pinzas acústicas holográficas. Dos series de 16x16 transductores ultrasónicos son capaces de generar campos acústicos lo suficientemente complejos y potentes como para levitar partículas en las posiciones deseadas. / Sergio Larripa, Asier Marzo, Bruce Drinkwater

“Y a escalas micrométricas –añade–, la manipulación de células en 3D para crear estructuras más allá de un simple cultivo en una placa Petri bidimensional”. Las posibilidades de esta tecnología podría llegar en el futuro más lejos, con su uso en operaciones quirúrgicas en la que no haya que hacer incisiones en los pacientes.

Pinzas acústicas frente a las ópticas

En la actualidad ya existen pinzas ópticas (ganadoras del Premio Nobel de Física de este año) que, mediante láseres, pueden atrapar y transportar micropartículas de una forma parecida a como lo hacen las pinzas acústicas. Sin embargo, las segundas ofrecen diversas ventajas respecto a las primeras.

Cuatro grupos de partículas milimétricas levitadas encima de una mano. / Iñaki Zaldua, Asier Marzo, Bruce Drinkwater

"Por una parte la escala de manipulación: mientras que en óptica las escalas son alrededor de una micra, en las acústicas las partículas pueden variar de 200 micras hasta 1,5 cm, dependiendo de la frecuencia utilizada", apunta Marzo.

"Y por otra, el medio de propagación: los láseres empleados en pinzas ópticas requieren un medio transparente (generalmente agua o aire), pero las pinzas acústicas pueden funcionar en aire, agua y en tejidos biológicos, de forma segura y no invasiva. Todos hemos visto que el últrasonido atraviesa sin problema nuestro cuerpo cuando nos hacen una ecografía", recuerda el investigador.

Otra ventaja es que los dispositivos acústicos son 100.000 veces más eficientes que los ópticos. “Las pinzas ópticas son una tecnología fantástica, pero siempre están peligrosamente cerca de matar las células que manipulan. En cambio, con la versión acústica, generamos fuerzas de la misma magnitud, pero con mucha menos energía. Hay muchas aplicaciones que requieren manipulación celular y los sistemas acústicos son perfectos para ello”, destaca el profesor Drinkwater.

Para demostrar la precisión de su dispositivo, los científicos adhirieron dos esferas milimétricas a los extremos de un hilo y usaron las pinzas acústicas para 'coser' el hilo en un trozo de tela. El sistema puede controlar simultáneamente el movimiento 3D de hasta 25 partículas en el aire.

Partículas milimétricas adheridas a un hilo y a un trozo de tela. Las partículas se pueden levitar con suficiente precisión como para pasar el hilo a través de un agujero en la tela. / Sergio Larripa, Asier Marzo, Bruce Drinkwater

El equipo confía en que la técnica podría adaptarse a la manipulación de partículas en agua en, aproximadamente, un año. Poco después, podría ser adaptada para su uso en tejido biológico.

“La flexibilidad de las ondas ultrasónicas nos permite operar a escalas micrométricas para mover las células dentro de estructuras impresas en 3D o tejido vivo", subraya Marzo, e insiste: "Además de que podemos trabajar a una escala más grande, por ejemplo, para levitar voxels que forman diferentes objetos en el aire”.

Estos objetos, formados por partículas levitantes, pueden ser observados por varias personas desde diferentes ángulos, por lo que también son susceptibles de ser tocados y manipulados de forma directa; es decir, arrastrádos con las manos.

“Estamos acostumbrados a los píxeles bidimensionales encerrados en nuestro monitor, pero en un futuro podríamos ver una tecnología donde los objetos estén formados por 'pixeles' tangibles que flotan en medio del aire”, adelantan los autores.

Asier Marzo y Bruce W. Drinkwater. “Holographic Acoustic Tweezers”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 17 de diciembre de 2018.