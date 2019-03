El perro tratado con insecticida reduce la transmisión de leishmaniasis a humanos

La leishmaniasis visceral zoonótica, causada por el parásito Leishmania infantum, puede ser mortal. Se transmite a humanos por la picadura de flebótomos (las hembras, en particular) que se alimentan de mamíferos infectados, particularmente perros. En Brasil, donde la prevalencia de la enfermedad es elevada (más de 3.000 casos al año), el sacrificio de perros infectados ha resultado poco eficaz para frenar la transmisión del parásito.

Tratar a los perros de la comunidad con insecticidas sistémicos (es decir, que penetren a la sangre) podría ser otra alternativa, aunque por el momento no hay insecticidas sistémicos registrados en el mercado para uso contra flebótomos.

En este estudio, publicado en Plos Neglected Tropical Diseases, el equipo investigador desarrolló un modelo matemático para estimar qué impacto tendría el uso de insecticidas sistémicos en perros sobre el número de infecciones humanas por L. infantum, en un área endémica de Brasil. Los científicos tomaron en cuenta diferentes combinaciones de eficacia del insecticida, porcentaje de perros tratados, y duración del efecto insecticida.

Cómo aplicar el insecticida

El modelo reveló que, para reducir el número de nuevos casos a la mitad, se necesitaría tratar a 70% de los perros de la comunidad con un insecticida cuya eficacia inicial sea de 80% y que no baje del 65% durante seis meses. El mismo resultado se puede obtener con otras combinaciones de eficacia, cobertura y duración.

“Nuestro modelo predice que, a nivel comunitario, el uso de insecticidas sistémicos en el reservorio canino del parásito podría reducir de manera considerable las infecciones humanas por L. infantum”, explica Albert Picado, investigador de ISGlobal y coordinador del estudio, quien añade que se podrían usar cebos tratados o pastillas masticables para facilitar su administración.

“Además, los resultados del modelo nos ayudarán a definir las características del insecticida y la manera de aplicarlo para lograr la máxima eficacia”, subraya el investigador. Esto guiará el desarrollo de nuevos productos o la adaptación de los ya existentes que puedan usarse como intervención de salud pública para controlar la leishmaniasis visceral zoonótica en regiones endémicas.

Referencia bibliográfica:

Gomez S, Chapman LAC, Dilger E, Courtenay O, Picado A. "Estimating the efficacy of community-wide use of systemic insecticides in dogs to control zoonotic visceral leishmaniasis: A modelling study in a Brazilian scenario". Plos Negl Trop Dis. 2018;12(9):e0006797. doi: 10.1371/journal.pntd.000679