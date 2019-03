Patentado un nuevo método portátil y más rápido para determinar el sexo de las aves

Alejandro Centeno y Martina Carrete, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), y Miguel Delibes y José Luis Tella, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han desarrollado un nuevo método molecular que permite determinar el sexo de las aves de forma rápida –en menos de 90 minutos–.

El sistema da solución a los problemas relacionados con la determinación del sexo en estos animales: altas tasas de error, riesgo para su integridad física y necesidad de instrumental de laboratorio, ya que puede usarse en el propio lugar de trabajo, sin necesidad de material especializado y sin poner en peligro a las aves.

Con este nuevo método molecular se puede conocer el sexo de las aves sin poner en peligro la vida del animal, en menos de 90 minutos y en el mismo lugar donde se toma la muestra, un cambio revolucionario al compararlo con los días o semanas si se considera el tiempo de envío de la muestra desde el lugar de muestreo hasta el laboratorio.

La patente, que es de interés para empresas que diseñen y distribuyan kits de diagnóstico molecular y empresas que realicen sexado de aves, se basa en la amplificación isotérmica mediada por bucles (Loop-Mediated Isothermal Amplification, LAMP) de un marcador molecular localizado en el cromosoma sexual femenino en aves y de un fragmento de un elemento ultraconservado tanto en machos como en hembras de la clase aves.

El presente método comprende los medios y reactivos necesarios para la extracción y amplificación del ADN empleando un conjunto de cebadores seleccionados específicos para la técnica LAMP. La determinación del sexo se podrá realizar tanto mediante técnicas electroforéticas como colorimétricas o de fluorescencia.

Sencillo, portátil y rápido

Cada día se realizan millones de determinaciones del sexo de aves de las que dependen decisiones con importantes repercusiones en avicultura y conservación y manejo de la biodiversidad.

El investigador de la UPO Alejandro Centeno. / UPO

Sin embargo, el sexado de aves se dificulta en aquellas especies en las que no se diferencian machos de hembras en función de su morfología, comportamiento, coloración, tamaño, etc., así como en embriones, pollos y volantones o cuando se toman muestras sin haber capturado a los individuos (muestreos no invasivos).

La sencillez de la técnica descrita permite determinar el sexo empleando escaso material de laboratorio y, además, de coste reducido. Esta característica es especialmente atractiva tanto para científicos en sus trabajos de campo como para criadores de especies exóticas, avicultura y cetrería.

“Esto permitirá por primera vez realizar aproximaciones experimentales in situ donde se pueda incluir el sexo de los individuos empleando, por ejemplo, una batería de un coche como fuente de energía externa”, señala Alejandro Centeno.

Cómo se hacía hasta ahora

La determinación del sexo en aves se ha basado tradicionalmente en las diferencias encontradas entre machos y hembras en estudios etológicos, en el canto o en la visualización o palpación de la zona cloacal, pero la mayoría resultan problemáticas por sus altas tasas de error.

Existen métodos más efectivos y fiables, como la endoscopia, aunque ponen en peligro la integridad física del animal y son de extrema dificultad en ejemplares de pequeño tamaño. Por otra parte, los métodos moleculares basados en el ADN no suponen un riesgo para la integridad física del animal y son en la actualidad los más fiables.

No obstante, estos métodos requieren de laboratorios especializados y equipados que suelen estar lejos del lugar de muestreo, retrasando la obtención de los resultados hasta unos días después del envío o transporte de la muestra.