El padre de los gráficos por ordenador, Premio Fundación BBVA

El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación de este año ha sido concedido al ingeniero informático Ivan Sutherland, por “liderar de forma pionera la transición de una interacción con los ordenadores basada en texto, a otra gráfica”, según afirma el acta del jurado.

A lo largo de sus más de sesenta años de carrera, Sutherland “ha aunado su profundo conocimiento de la tecnología con la comprensión del comportamiento humano, para lograr transformar la interacción de las personas con los ordenadores. Hoy en día, cualquier usuario de un ordenador o de un smartphone se beneficia de su visión y de sus contribuciones”.

En 1963, el científico elaboró el programa Sketchpad, que demostró que la computación gráfica permite interactuar de forma intuitiva con los ordenadores. Este sistema se considera precursor de las actuales interfaces gráficas, desde el sistema de ventanas iniciado por Apple hasta los iconos de las apps. Por todo ello, el jurado lo califica como “el padre de los gráficos por ordenador”.

Para el tribunal, en una época en que aún se empleaban tarjetas perforadas, el programa “sentó las bases de una potente e intuitiva interacción humano-máquina a través de dibujos y manipulando iconos y formas, en vez de introduciendo comandos con un teclado. Sketchpad empleaba un lápiz óptico para dibujar directamente sobre una pantalla, y permitía ampliar o reducir la imagen y transformar objetos”.

Primer casco de realidad virtual

Además, siendo profesor de la Universidad de Harvard, Sutherland construyó el primer casco de realidad virtual. El aparato, creado junto con sus estudiantes en 1968, fue llamado La Espada de Damocles por su gran peso, y según el acta es el antecesor de “los sistemas actuales de realidad virtual, como HoloLens, Rift y Vive”.

En la publicación original en que describe el dispositivo, Sutherland explica que su objetivo era “rodear al usuario con información tridimensional”, una imagen que “debe cambiar exactamente de la misma manera en que lo haría un objeto real” cuando la persona mueve la cabeza.

Como con Sketchpad, Sutherland no imaginaba entonces el nuevo mundo que se abriría con la realidad virtual. Tampoco ahora se atreve a hace predicción alguna sobre aplicaciones: “Si quieres conocer el futuro tienes que preguntar a las personas que lo hacen y no a quienes lo iniciaron. No tengo ni idea por dónde va el futuro”.

El premiado se permite solo una certeza sobre el futuro, y es que depende enteramente de la curiosidad de los jóvenes: “Las personas jóvenes son maravillosas; no saben lo que no se puede hacer, así que van y lo hacen”.

Desde Nebrasca al MIT, Harvard, Caltech y Portland

Ivan Sutherland (Hastings, Nebraska, Estados Unidos, 1938) se licenció en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Carnegie Mellon, y en esa misma disciplina obtuvo el máster en el Instituto Tecnológico de California (Caltech) y el doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Su carrera investigadora y académica arrancó en la Universidad de Maryland y siguió en las de Harvard, Utah, el Instituto Tecnológico de California (donde fundó el Departamento de Ciencia de la Computación), la Universidad Carnegie Mellon, el Imperial College de Londres, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad Estatal de Portland, en la que hoy es visiting scientist.

Ha fundado varias compañías, como Evans & Sutherland Computer Corporation, Picture Design Group y Sutherland, Sproull & Associates. Esta última fue adquirida por Sun Microsystems para formar Sun Microsystems Laboratory, en la que Sutherland permaneció varios años como vicepresidente y Sun Fellow (el puesto técnico más alto).

La intensa actividad investigadora que ha desplegado tanto en la universidad como en la empresa se ha traducido en un nutrido número de patentes. La primera la obtuvo en 1956, con 21 años; desde entonces le han seguido 74 más.

Además de su cargo en la Universidad Estatal de Portland, Sutherland es consultor del Gobierno estadounidense y de empresas como Oracle Laboratory y ForrestHunt.