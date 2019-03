Ötzi llevaba sombrero de piel de oso y abrigo de cuero de cabra

Investigadores de Italia e Irlanda han estudiado la composición de las prendas que vestía Ötzi –la momia de la Edad del Cobre encontrada hace 25 años en los Alpes italianos– y han llegado a la conclusión de que están hechas con las pieles de al menos cinco especies diferentes de animales, entre ellas el oso pardo y el corzo. Los resultados se han publicado en la revista Scientific Reports, del grupo Nature.

El 19 de septiembre de 1991 dos alpinistas alemanes en los Alpes de Ötztal –en la frontera de Austria e Italia– encontraron un misterioso cadáver a 3.200 metros de altitud. Al principio se pensó que se trataba de un alpinista moderno, pero en realidad era una momia natural con una antigüedad de 5.300 años, muy bien preservada por el hielo, que ha ofrecido una visión sin precedentes de los europeos del Calcolítico.

Durante más de dos décadas, los restos de Ötzi han sido sometidos a todo tipo de análisis. Los resultado han proporcionado conocimientos sobre su ascendencia, dieta, herramientas, estilo de vida y salud. Sin embargo, el origen de su vestimenta no había sido estudiado a fondo hasta ahora, pese a estar relativamente bien conservada.

Pieles de oso pardo y corzo

Para su estudio, un equipo del Institute for Mummies and the Iceman (Bolzano, Italia) y de la Universidad de Dublín ha secuenciado los genomas mitocondriales de nueve fragmentos de cuero de la ropa y de la funda de flechas que se encontraron con la momia. Los investigadores comprobaron que el sombrero está hecho de piel de oso pardo y que la funda para flechas es de piel corzo.

Utensilios de Ötzi. De izquierda a derecha, daga de piedra, arcos, funda de flechas de cuero, hongo yesca, hongo de abedul y corteza de abedul. / Institute for Mummies and the Iceman

Mientras que estudios anteriores habían asociado al ‘hombre de hielo’ –como también se conoce a la momia– con una actividad agropastoril, los científicos creen que el sombrero y la funda proporcionan evidencia de la caza y captura de animales silvestres.

Los autores han encontrado además que el escudo es una combinación de al menos cuatro pieles de dos especies: cabra y oveja. Las polainas, al igual que el abrigo, también están hechas con piel de cabra y los cordones de los zapatos son de piel de vaca. Estos resultados apoyan la idea de que los individuos de la Edad del Cobre seleccionaban especies con atributos específicos en la fabricación de prendas de vestir, según los científicos.

Niall O’Sullivan et al. "A whole mitochondria analysis of the Tyrolean Iceman’s leather provides insights into the animal sources of Copper Age clothing". Scientific Reports (18 de agosto, 2016)