El número de tumores asociados al tabaco se duplica en casi 20 años

Los tumores asociados al consumo de tabaco se han incrementado notablemente en las últimas décadas. Un estudio que abarca desde 1997 a 2014 e incluye 7.103 casos en León revela que este aumento es especialmente marcado entre las mujeres. Las cifras son similares a las del resto de la población española y denotan la importancia de este factor de riesgo evitable.

En el primer trienio estudiado, de 1997 a 1999, la tasa de incidencia por cada 100.000 hombres era de 116,4 casos. En el último decenio que incluye este trabajo, de 2012 a 2014, llegó a 228. Las cifras entre la población femenina son más bajas, pero el incremento es más pronunciado. A finales de los años 90 se registraban 19,8 casos por cada 100.000 mujeres, mientras que en el último trienio analizado se llegó a 44,5, bastante más del doble.

“El 75% de los tumores analizados corresponden al cáncer de pulmón y vejiga, pero hay muchos más, como el de labio, lengua, encía, boca, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe, fosas nasales y laringe, entre otros”, explica Lidia García Martínez, del Instituto de Biomedicina (IBIOMED) de la Universidad de León.

El incremento en el número total de casos cada año es muy marcado, de poco más de 300 en 1997 a cerca de 500 en 2014, según los datos publicados en la revista Medicina de Familia de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). “Estimamos que un 59% podían ser atribuidos directamente al tabaco, con unas 170 muertes cada año en el área de salud de León”, destaca la experta.

Entre los datos más llamativos del estudio también está el gran aumento registrado entre las mujeres, de unos 30 casos en 1997 a cerca de 80 en 2014. “Principalmente, se debe al aumento en la prevalencia de mujeres fumadoras iniciado en décadas anteriores y mantenido en la actualidad”, advierte Lidia García.

Mayor probabilidad en algunos municipios

Dentro de la provincia se aprecian algunas diferencias geográficas que vienen determinadas por el hábito tabáquico. Por eso el análisis incorpora el concepto de riesgos relativos, es decir, cuánto más probable es que una persona sufra cáncer (en este caso, asociado al tabaco) en un determinado municipio. El estudio indica que en Villadangos del Páramo y en Valencia de Don Juan la probabilidad de sufrir los tumores analizados es de tres y cuatro veces mayor, respectivamente, con respecto al promedio del área estudiada.

“Las diferencias geográficas encontradas manifiestan la necesidad de aplicar estrategias preventivas adaptadas a las situaciones locales, que permitan reducir las prevalencia de los fumadores y evitar la incorporación de los jóvenes”, comenta.

Los datos de esta investigación pueden ser útiles de cara a la prevención. En general, “el mensaje que queremos lanzar es muy claro, cada año el tabaco mata a más de siete millones de personas en el mundo, muertes que se podrían evitar dejando de consumirlo”, señala la investigadora del IBIOMED.

Para ello, “lo primero es saber que estamos ante un problema de salud pública totalmente evitable, reducir el número de nuevos fumadores al incrementar el precio del tabaco y dificultar su accesibilidad, y ayudando a los fumadores a dejarlo”.

Cáncer de laringe

Las cifras registradas en León están en consonancia con las del conjunto de España aportadas por otros autores, especialmente en cuanto a la incidencia de cáncer de pulmón y vejiga, que aumentan claramente en ambos sexos en años recientes.

No obstante, en esta área de salud también hay algunas particularidades. Por ejemplo, las tasas del cáncer de laringe en las mujeres son de las más altas de España, alrededor de un caso por 100.000 habitantes. En el caso de los hombres, presentan unas tasas de 14,6 por 100.000, valor similar al resto de comunidades.

“Esta distribución heterogénea de los tumores no se había observado en nuestra área, puesto que estudios previos del cáncer de pulmón y vejiga no obtienen la marcada diferencia geográfica que aparece al incluir todos los tumores relacionados con el tabaco”, apunta la experta.

Este mismo equipo ya ha estudiado con anterioridad los principales tumores que se registran en León: cánceres de colon, gástrico, mama, próstata y vejiga. A partir de ahora, en los próximos trabajos de investigación podrían ampliar el periodo de estudio de muchos de ellos o de seguir estudiando otros tumores relevantes.

Referencia bibliográfica:

Incidence, trend and municipal distribution of tobacco-associated tumours in the Health Area of León: 1997-2014. L. García-Martínez, V. Dávila Batista, L. Estévez Iglesias, C. González Donquiles, A. De la Hera Magallanes, A. J. Molina de la Torre. Medicina de Familia-SEMERGEN. https://doi.org/10.1016/j.semerg.2018.09.008