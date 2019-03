Nuevos fármacos antirretrovirales disminuyen el contagio de VIH por vía sexual

Más de 2 millones de personas se infectaron con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en 2015, siendo las vías de transmisión sexual el principal canal de contagio. Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), liderados por Daniel Podzamczer, han evaluado la velocidad a la que un nuevo fármaco antirretroviral, dolutegravir, es capaz de reducir la carga viral en semen, una área del organismo considerada como reservorio del virus y donde el acceso para los fármacos es más difícil.

Los resultados, publicados en Journal of Infectious Diseases, ponen de manifiesto la capacidad potencial de estos nuevos tratamientos para disminuir las posibilidades de transmisión del virus por vía sexual.

Los tratamientos antirretrovirales actuales son capaces de disminuir la carga viral en sangre y hacerla indetectable en la mayoría de pacientes desde los seis a nueve meses de empezar el tratamiento, aunque se estima que entre un 5-25% de pacientes mantienen niveles detectables de virus en semen pasado este tiempo debido a varios factores, no siempre conocidos.

“Por ello, en el caso de las parejas serodiscordantes, en las que solo uno de los miembros es portador del virus, además del uso del preservativo se recomienda que la persona seronegativa también tome fármacos antirretrovirales de forma profiláctica mientras disminuye la carga viral de su pareja tanto en sangre como en reservorios”, comenta Podzamczer.

Sin embargo, existen nuevos medicamentos, conocidos como inhibidores de la integrasa, que actúan mucho más rápido. “En este estudio nos hemos centrado en evaluar la velocidad de caída de la carga viral en pacientes que reciben estos nuevos tratamientos, concretamente dolutegravir”, explica Arkaitz Imaz, primer autor del trabajo.

“Hemos observado los niveles de virus en sangre y semen antes de empezar el tratamiento, a los 3 días, a los 7, a los 14, al cabo de un mes, a los tres meses, y a los seis meses. Sabemos que la caída de la carga viral es muy rápida en los primeros días/semanas, más lenta luego y finalmente se estabiliza. Adaptando un modelo matemático-estadístico complejo a nuestros datos y pacientes, hemos obtenido un modelo de caída de la carga viral específico para cada uno de los compartimentos, sangre y semen, con esta pauta de tratamiento”, apunta.

Los investigadores observaron que la velocidad de caída de la carga viral durante los primeros días es significativamente mayor en sangre que en semen, y se iguala en la segunda fase de caída. No obstante, a pesar de la diferencia de velocidades, la carga viral se hace indetectable más rápido en semen que en sangre debido a que los valores de base son muy superiores en el caso de la sangre, es decir, hay muchos más virus a eliminar.

“Estos resultados sugieren la posibilidad de reducir el tiempo de profilaxis antirretroviral previa cuando se usan estos nuevos tratamientos”, afirman los científicos.

Por otro lado, el patrón de caída es mucho más homogéneo en sangre que en semen; esta heterogeneidad demuestra la naturaleza diferencial y más impredecible del semen como reservorio del virus.

En ese sentido, es interesante destacar que no hay una correlación clara entre la concentración de fármaco en semen y la disminución de la carga viral: “la concentración de dolutegravir que se alcanza en semen es más que suficiente para asegurar la caída de la carga viral eneste reservorio”, aclara Podzamczer, “ya que a pesar de que llega al semen solo un 7-8% del fármaco presente en sangre, la proporción de fármaco activo es muy superior a la que observamos en sangre. Este era un dato que desconocíamos hasta ahora”.

Reducir la transmisión

Los inhibidores de la integrasa se recomiendan en todas las guías clínicas como primera línea de tratamiento a día de hoy. “Nuestro estudio refuerza esta decisión, especialmente teniendo en cuenta el panorama actual en lo que a transmisión del VIH se refiere. Si reducimos el tiempo de caída de la carga viral de forma más rápida disminuimos de forma evidente la posibilidad de transmisión, especialmente en colectivos de riesgo”, argumenta Imaz.

En el editorial que la revista Journal of Infectious Diseases dedica al artículo, se apunta la necesidad de replicar este estudio con otros nuevos fármacos actualmente en desarrollo, concretamente los antiretrovirales de larga duración para evaluar el potencial de estas nuevas terapias en cuanto a su actividad este reservorio viral.

El trabajo ha sido realizado en colaboración con Jordi Niubó, miembro también del grupo de Infecciones respiratorias y en el huésped inmunodeprimido del IDIBELL y con los grupos de Angela D Kashuba, del UNC Center for AIDS Research (Universidad de North Carolina) y Javier Martínez-Picado, del Instituto de Investigación del SIDA IrsiCaixa.

Referencia bibliográfica:

Imaz A, Martinez-Picado J, Niubó J, Kashuba AD, Ferrer E, Ouchi D, Sykes C, Rozas N, Acerete L, Curto J, Vila A, Podzamczer D. HIV-1-RNA Decay and Dolutegravir Concentrations in Semen of Patients Starting a First Antiretroviral Regimen. J Infect Dis. 2016 Nov 15;214(10):1512-1519.