Investigadores del Laboratorio de Procesado de Imagen de la Universidad de Valladolid (UVa) y del Hospital Clínico Universitario de esa misma ciudad han desarrollado un simulador de aparato de resonancia magnética con acceso vía web. Está dirigido a formar a personal sanitario en esta extendida pero compleja técnica de imagen, que actualmente se utiliza para realizar multitud de estudios diagnósticos, por ejemplo, de enfermedades del sistema nervioso central o de lesiones musculoesqueléticas.

El desarrollo del sistema, publicado en el Journal of Medical Systems, surge de una necesidad detectada por los radiólogos, tal y como detalla el investigador de la UVa Daniel Treceño Fernández. “El proceso de adquisición de una resonancia magnética es complejo y la calidad de las imágenes depende mucho de los parámetros seleccionados. Además, para comprender estos parámetros es importante conocer los conceptos físicos en los que se fundamentan las técnicas de adquisición y no son muy intuitivos”, señala.

A esto se suma que las máquinas de resonancia son equipos muy costosos, por lo que están continuamente en uso clínico y su acceso con fines educativos es bastante limitado. “Todo ello nos llevó a pensar que un simulador de un aparato de resonancia, diseñado desde una perspectiva educativa, podría tener buena acogida en la comunidad relacionada con la salud”, recuerda Treceño.

Para la adquisición de las imágenes, los técnicos de radiología manejan el equipo desde una consola. La herramienta diseñada imita el funcionamiento de esta consola y permite reproducir los pasos que se dan en el proceso, como la localización espacial de los cortes o la variación de los parámetros y su repercusión en las imágenes.

Por otro lado, el sistema permite la activación o desactivación de diferentes artefactos que aparecen en las imágenes (distorsiones o anomalías que se producen debido a diversas limitaciones en las técnicas de adquisición o en el hardware de la máquina) lo que posibilita que el estudiante pueda identificarlos y solucionarlos mediante la selección oportuna de los parámetros. También cuenta con un sistema de tutoría inteligente que es “completamente novedoso” en este ámbito, subraya.

Pruebas en cursos presenciales y online

La herramienta ya ha sido puesta a prueba en varias ocasiones, tanto en cursos online como presenciales, con buenos resultados. En una de estas pruebas, realizadas durante un curso presencial, se separó a los alumnos en dos grupos, uno de control y uno experimental. Se les realizó un test sobre sus conocimientos de resonancia magnética para equilibrar los grupos y, después, recibieron una charla sobre los fundamentos teóricos de la resonancia magnética.

En una segunda parte, recibieron formación sobre cuestiones más prácticas en relación a la captación de resonancia; mientras que el grupo de control recibió una charla interactiva apoyada con diapositivas, el grupo experimental realizó una práctica guiada donde cada alumno empleó el simulador. Después, se evaluaron los conocimientos adquiridos en cada parte mediante un test y se observaron que aquellos que dispusieron del simulador obtuvieron una nota significativamente superior en la segunda parte, mientras que en la primera ambos grupos obtuvieron calificaciones comparables.

El perfil inicial al que va dirigido el simulador es el de técnicos superiores en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, que estén aprendiendo la modalidad de resonancia magnética. No obstante, durante su desarrollo el equipo ha observado que “puede ser también de utilidad a técnicos ya titulados que deseen formarse en nuevas técnicas de adquisición, además de radiólogos que deseen refrescar sus conocimientos sobre resonancia e incluso, en un futuro cercano, para investigadores que emplean las imágenes resultantes en distintos estudios”, apunta Treceño.

La herramienta se encuentra ya en uso en cursos online organizados por la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), donde se utiliza como parte central de los ejercicios planteados. “Esto nos permite tener un flujo de comunicación constante con los alumnos y tratar de mejorar en cada nueva versión, incorporando nuevas utilidades y mejoras”, asegura Treceño, que añade: "No existe ningún simulador que reproduzca el flujo de trabajo del técnico como este”. La propiedad intelectual de su software ya se ha registrado y se ha licenciado el producto a una empresa que explorará su potencial.

Referencia bibliográfica:

Treceño-Fernández, D., Calabia-del-Campo, J., Bote-Lorenzo, M. L., Sánchez, E. G., de Luis-García, R., & Alberola-López, C. (2020). "A Web-Based Educational Magnetic Resonance Simulator: Design, Implementation and Testing. Journal of Medical Systems, 44(1), 9. https://doi.org/10.1007/s10916-019-1470-7