Un nuevo indicador mide con mayor precisión la competitividad turística

Un equipo del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y del Grupo INTECO de la Universidad de Valencia han desarrollado un indicador más preciso para medir la competitividad de los destinos turísticos.

A partir de distintas metodologías, han cuantificado las variables más determinantes de la competitividad turística y estas son, según sus datos, las referentes a la acumulación de recursos culturales y naturales.

Cada dos años, el Foro Económico Mundial propone un indicador de competitividad turística para una muestra de países a nivel mundial. Este indicador está compuesto por 88 variables, que se agregan en cuatro etapas sucesivas, todas ellas desarrolladas con la metodología de medias simples.

“Pero nosotros, al igual que otros investigadores en la materia, consideramos que este modo no es el más adecuado puesto que, entre otras cosas, está otorgando la misma importancia a todas las variables, cuando algunas pueden tener un peso significativo sobre la competitividad mucho mayor”, explica Mafalda Gómez Vega coautora del estudio, publicado en la revista Tourism Management.

Por ello, los investigadores han propuesto un indicador alternativo a partir de los datos que el propio Foro Económico Mundial publica bianualmente, construido en base a la metodología del análisis envolvente de datos (DEA, por sus siglas en inglés). Este enfoque permite no solo obtener un indicador sintético de competitividad, si no también determinar qué variables contribuyen en mayor medida a esa competitividad y de una forma relativamente objetiva.

Análisis envolvente de datos

“Hemos empleado un número significativo de metodologías, en primer lugar el modelo no paramétrico de análisis envolvente de datos, que generalmente se emplea para analizar procesos productivos, pero que recientemente se ha comenzado a utilizar como método para construir indicadores sintéticos”, precisa la investigadora, quien añade que han aportado una mejora a través de técnicas multicriterio, lo que permite obtener “unos resultados más interpretables y clasificaciones de competitividad”.

Por último, los autores han aplicado el primer algoritmo de Simar y Wilson para complementar el trabajo a nivel metodológico, ya que es “el más adecuado para combinar eficiencia y análisis de regresión, eliminado posibles sesgos”.

Con el indicador que han construido, los investigadores han elaborado una clasificación alternativa a la del Foro Económico Mundial. Mientras que este sitúa a España, Francia, Alemania, Japón y Gran Bretaña en los cinco primeros puestos como destinos turísticos más competitivos, con el indicador ponderado son Estados Unidos, China, España, Francia y Alemania los primeros clasificados.

“Por ejemplo China, que en el caso del Foro Económico Mundial es el destino 15, en nuestro indicador se eleva a la segunda posición, debido a su gran acumulación de recursos culturales UNESCO”, precisa. “Nuestro modelo da una gran importancia a través de los pesos a esa variable y por ello China obtiene ese resultado”, agrega Gómez Vega.

Así, las variables que determinarían en mayor medida la competitividad turística serían las relativas a la acumulación de recursos culturales y naturales. “Está claro que poseer este tipo de recursos, especialmente de primer orden como las declaraciones UNESCO, otorgan visibilidad al destino y le conceden un valor añadido frente a sus rivales”, concluye la investigadora.

Referencia bibliográfica:

Gómez-Vega, M., & Picazo-Tadeo, A. J. “Ranking world tourist destinations with a composite indicator of competitiveness: To weigh or not to weigh?”. Tourism Management, 72, 281-291m (2019).