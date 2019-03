Un nuevo dinosaurio con cabeza de casuario y cuerpo de avestruz

Un equipo de paleontólogos asiáticos ha descubierto una nueva especie de dinosaurio, Corythoraptor jacobsi, que tiene una cresta en su cráneo muy similar al casco de los casuarios, un ave no voladora de las selvas tropicales de Nueva Guinea y Australia.

El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, describe a esta especie de oviraptor –un género de la familia de los Oviraptoridae que vivieron a finales del periodo Cretácico– a partir de un espécimen encontrado en la provincia de Jiangxi, China.

Junchang Lü, líder del estudio y experto en paleoecología, explica que este dinosaurio se parece a los casuarios modernos no solo por su cresta, sino también por su cuello (dos veces más largo que su vertebra dorsal) y por su morfología.

Los científicos creen que el ejemplar encontrado es un individuo inmaduro que por lo menos tendría ocho años y sugieren que la cresta de este dinosaurio tiene una función similar a la de los casuarios.

Emplean las crestas para comunicarse y exhibirse

Comparando la estructura interna del casco de este oviraptor con la de los casuarios modernos, los expertos creen ambos podrían haber tenido una misma función. Así, sugieren que la cresta desempeña un papel multifuncional y que ambos animales la emplean para comunicarse y para exhibirse durante la temporada de apareamiento.

Según los autores del estudio: “Los análisis filogenéticos muestran que este nuevo taxón de oviraptórido está emparentado con los Huanansaurus que habitaron la región de Ganzhou”.

El descubrimiento del Corythoraptor jacobsi proporciona evidencias de que los dinosaurios oviraptores eran morfológicamente y taxonómicamente mucho más diversos en el área de Ganzhou que en cualquier otra región del mundo, concluyen los paleontólogos.

Referencia bibliográfica:

Junchang Lü, et al. "High diversity of the Ganzhou Oviraptorid Fauna increased by a new “cassowary-like” crested species". Scientific Reports (2017)