Nuevo biomarcador para realizar tratamientos personalizados contra el cáncer

Las células cancerosas se caracterizan por ser capaces de evitar la apoptosis, un tipo de muerte celular programada que permite al organismo eliminar las células dañadas. Muchas investigaciones de nuevos tratamientos de quimioterapia tratan de inducir apoptosis para eliminar las células cancerosas o, al menos, reducir el tamaño del tumor.

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) han demostrado que la proteína TP53INP2 tiene un papel importante en la inducción de muerte celular. Esto podría ser relevante en el tratamiento contra ciertos tipos de cáncer.

“Observamos que altos niveles de TP53INP2 en las células llevaban a una aceleración de la apoptosis cuando ciertos receptores situados en la membrana celular estaban activados, mientras que las células que no tienen esta proteína son más resistentes a la muerte”, comenta Antonio Zorzano, jefe del laboratorio de Enfermedades Metabólicas Complejas y Mitocondrias del IRB Barcelona.

Este estudio, publicado en la revista EMBO Journal, describe como esta proteína podría aumentar la eficacia de ciertos tratamientos de quimioterapia como es el caso de TRAIL.“Demostramos que TP53INP2 permite que las células cancerosas sean más sensibles a diferentes inductores de muerte celular, incluido TRAIL”, explica Saška Ivanova, investigadora postdoctoral del IRB Barcelona y primera autora de este trabajo.

TRAIL es una terapia con un gran potencial como posible tratamiento contra el cáncer ya que esta proteína es capaz de inducir selectivamente la muerte de células cancerosas. Desde su descubrimiento en 1995, muchos ensayos clínicos se han centrado en este fármaco.

Sin embargo, no todos los pacientes con cáncer responden a este tratamiento. Los investigadores del IRB Barcelona han confirmado la relación entre altos niveles de TP53INP2 y una mejor respuesta al tratamiento con TRAIL en células cancerosas de hígado y de mama.

Identificar la respuesta al tratamiento

Uno de los problemas que plantea TRAIL es la necesidad de identificar a los pacientes en los que habría una respuesta favorable a este tratamiento, ya que en algunos tipos de cáncer puede incluso favorecer la progresión tumoral. “Proponemos a la proteína TP53INP2 como un posible marcador que permita identificar pacientes que se podrían beneficiar del tratamiento con TRAIL”, añade Zorzano, catedrático de la Universidad de Barcelona e investigador del programa CIBERDEM.

La medicina personalizada, que permita adaptar el tratamiento médico a las características individuales de cada paciente, se presenta como una de las estrategias sanitarias con mayor potencial. Saber a qué tipo de cáncer nos enfrentamos y elegir el tratamiento más eficaz en cada caso aumenta la supervivencia de los pacientes. Pero aun faltan biomarcadores. En este sentido, este estudio ofrece una vía para la selección de tratamientos personalizados.

“Ahora estamos extendiendo el estudio a otros tipos de cáncer, como el de pulmón, para confirmar si TP53INP2 también mejora la respuesta al tratamiento con TRAIL”, agrega Ivanova.

El estudio ha contado con la financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (antes MINECO), CIBERDEM (“Instituto de Salud Carlos III”), la Generalitat de Cataluña, INFLAMES, el Instituto de Salud Carlos III, INTERREG IV-B-SUDOE-FEDER y la Fundación ”la Caixa”.