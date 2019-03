Nuevas formas de trabajar en química orgánica tradicional

El Acuerdo de París sobre el cambio climático y el creciente interés científico y tecnológico en la valorización de biomasa están llevando a explorar nuevas formas de trabajar, más respetuosas con el medio ambiente, en química orgánica tradicional. Entre estas novedades se encuentra la mejora de la transformación de compuestos usuales, como la de las cetonas en alcoholes e hidrocarburos, y viceversa.

En este contexto, investigadores del Instituto de Química Teórica y Computacional de la Universidad de Barcelona (IQTCUB) y del Instituto de Química de la Universidad de Leiden (Holanda) han estudiado la reducción electroquímica de la acetona, la más simple y probablemente más importante de las cetonas.

Los resultados, publicados en la revista Nature Catalysis, revelan que algunos electrodos de platino usados en la celda electroquímica son inertes, pero otros producen propano (gas hidrocarburo) y otro grupo, isopropanol (un alcohol). Según los investigadores, esta extraordinaria selectividad se debe a la estructura a escala atómica de los electrodos de platino.

Según los autores, este trabajo ofrece alternativas nuevas y más sostenibles para aproximarse a la química orgánica tradicional.

