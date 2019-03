Nueva tecnología para tratar la porfiria aguda intermitente

Científicos del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra han desarrollado una nueva tecnología de ARN mensajeros (ARNm) que actúa sobre el origen de la enfermedad y corrige rápidamente los síntomas de la porfiria aguda intermitente en modelos preclínicos. Los resultados, publicados en Nature Medicine, son producto de la colaboración con la compañía biotecnológica Moderna Therapeutics (Cambridge, EE UU).

La porfiria aguda intermitente es una enfermedad genética rara, o huérfana, causada por la incapacidad del hígado para metabolizar los precursores de porfirina. Se presenta en forma de crisis intermitentes dolorosas y puede llegar a provocar importantes daños neurológicos e incluso requerir el trasplante hepático.

En estos pacientes las crisis pueden provocarse por algunos medicamentos, dietas estrictas o estrés prolongado. Sin embargo, el principal factor desencadenante son las hormonas femeninas asociadas al ciclo menstrual, por lo que se manifiesta especialmente en mujeres jóvenes, con importantes responsabilidades laborales y familiares.

“En la actualidad, algunos medicamentos son capaces de controlar sus síntomas, pero no existe un tratamiento específico que combata el origen de la enfermedad”, comenta Antonio Fontanellas, autor principal del artículo. Según Fontanellas, investigador del CIMA y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). “La investigación que hemos desarrollado muestra la eficacia de los ARNm para el tratamiento de la porfiria aguda intermitente”.

Evitar nuevas crisis

El ARNm es la molécula que conecta la información acumulada en los genes con la producción de las proteínas necesarias para el buen funcionamiento de la célula. “Nuestro trabajo sugiere que la administración de este ARNm envuelto en nanopartículas lipídicas patentadas (microgotas de grasa) puede restaurar en menos de dos horas la actividad de la enzima deficitaria en el hígado de los ratones con porfiria. También se observó que protege frente a características clave de la enfermedad, como el dolor, la hipertensión y la incapacidad motora. Otra de las ventajas de esta tecnología es la posibilidad de repetir su administración tantas veces como sea necesario para evitar la aparición de nuevas crisis”, asegura Fontanellas.

“En este trabajo conjunto demostramos que la tecnología del ARNm restaura la deficiencia enzimática dentro de las células hepáticas y normaliza los marcadores de la enfermedad durante los ataques”, explica Paolo Martini, director científico del Programa de Enfermedades Raras de Moderna Therapeutics. “Estos datos respaldan aún más nuestros actuales esfuerzos en el ámbito de las enfermedades metabólicas raras, donde el ARNm podría permitir que un tejido particular produzca niveles terapéuticos de una proteína funcional”.

Rerefencia bibliográfica:

Systemic messenger RNA as an etiological treatment for acute intermittent porphyria. Nature Medicine (2018)

Moderna Therapeutics es pionera en el descubrimiento y desarrollo de terapias y vacunas de ARNm, una clase completamente nueva de medicamentos que proporciona la información a las células para producir proteínas intracelulares o secretadas que pueden tener un beneficio terapéutico o preventivo tanto para los pacientes como para las personas sanas. Con su innovadora plataforma, Moderna Therapeutics está creando medicamentos de ARNm para un amplio rango de enfermedades y afecciones, en muchos casos abordando objetivos inalcanzables con la tecnología actual o áreas de necesidad médica que no cuentan con productos adecuados. Moderna está desarrollando sus medicamentos de ARNm para enfermedades infecciosas, raras, cardiovasculares e inmunooncología a través de programas y colaboraciones exclusivas con socios estratégicos.

El Programa de Hepatología del CIMA de la Universidad de Navarra es un grupo de investigación con una amplia trayectoria a nivel mundial en hepatología básica y traslacional. Esta experiencia se ha forjado a lo largo de varias décadas desde el Departamento de Medicina Interna de la Clínica Universidad de Navarra, y más recientemente también en el CIMA. “En el programa dedicamos nuestro esfuerzo a identificar dianas terapeúticas y a elaborar estrategias para la prevención y el tratamiento de enfermedades metabólicas hepáticas como el hígado graso y la porfiria, la cirrosis, y los tumores hepáticos”, declara el Dr. Matías Ávila, director del programa.