Una nueva tecnología ayuda a estudiar los trilobites en 3D

Un nuevo método permite el análisis en 3D de alta resolución de las características morfológicas de los trilobites. Un artículo publicado en la revista Scientific Reports aborda este nuevo enfoque para estudiar fósiles del periodo Cámbrico de entre 520 y 510 millones de años pertenecientes a varios continentes, lo que ha permitido conocer mejor su evolución y determinar que, a pesar de su distintas procedencias, todos pertenecen a la misma especie.

En la investigación participan expertos pertenecientes a la Universidad de Los Andes (Colombia), la Universidad de Guizhou (China) y las universidades españolas de Salamanca, Complutense de Madrid y Autónoma de Madrid, además del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM).

“Parte de mi investigación trata de correlacionar temporalmente lugares de distintos continentes, como China, Siberia y Estados Unidos, usando para ello un grupo de fósiles llamado trilobites”, explica Jorge Esteve, científico español que en la actualidad trabaja en el departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, en Bogotá.

“El problema al que nos enfrentábamos era si se trataba de la misma especie, Oryctocephalus indicus”, comenta. “Aunque en un principio parecía que todas las poblaciones eran iguales, en realidad no se podía afirmar de forma rotunda. El motivo es que en paleontología a veces tenemos datos sesgados debido a los distintos tipos de conservación, las características de las rocas que albergan los fósiles son diferentes en cada lugar y eso hace que haya partes que en unos ejemplares se conservan mejor y en otros, peor. Esto se debe a los distintos procesos físico químicos que tuvieron lugar al formarse el fósil”, añade.

En este caso, el pequeño tamaño de las muestras dificulta este reconocimiento, sobre todo teniendo en cuenta que los surcos que caracterizan a los trilobites tienen muy poco relieve en la mayoría de los casos. Además, realizar un análisis en profundidad supone destruir los fósiles, algo que no se pueden permitir los especialistas. Por eso, buscaron un método innovador, basado en el análisis de imagen, que evitara dañar los ejemplares.

Aquí entró en juego la experiencia de ingenieros como Miguel Ángel Maté González, que pertenece al grupo de investigación TIDOP del Campus de Ávila de la Universidad de Salamanca, equipo que ha desarrollado proyectos sobre imágenes en 3D con aplicaciones muy diversas.

Analizar con precisión las superficies

Para este trabajo se utilizó un rugosímetro, aparato que permite analizar con precisión las superficies y que se utiliza actualmente para otros fines, como la arqueología. “Genera una nube de puntos y la clave está en saberlos transformar a un modelo en 3D con el que podemos trabajar”, señala Esteve.

Una vez obtenidos estos modelos, los científicos pudieron realizar análisis estadísticos de los distintos trilobites procedentes de varios puntos del mundo, con especial atención a los surcos que presentan en su superficie, y así corroboraron que todos los ejemplares pertenecen a la misma especie.

Esta información es clave para conocer mejor cómo evolucionó este artrópodo extinto tan característico de la era Paleozoica, pero sobre todo abre la puerta al uso de una nueva tecnología en paleontología. De hecho, el investigador español se encuentra en Colombia para analizar los trilobites de este país y poder compararlos también con los del resto de otros continentes.

