Nueva técnica para visualizar el tejido cerebral

La investigadora Belén Notario Collado, responsable del Laboratorio de Microtomografía computarizada del Centro Nacional de investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), forma parte del equipo que ha desarrollado una técnica para visualizar el tejido nervioso post mortem mediante la tomografía computarizada de rayos-X, lográndose una clara diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris del cerebro.

En el CENIEH se ha llevado a cabo el escaneado y el análisis de este tejido cerebral de un mamífero, en concreto de un cordero. El alto contraste logrado entre los dos compartimentos del encéfalo, así como la alta resolución obtenida (8 micras), superior a la lograda por microresonancia magnética (10 veces menor), permite la segmentación y posterior reconstrucción en 3D de la sustancia blanca.

Como se explica en el estudio, liderado por la Universidad Complutense de Madrid y publicado en la revista Archives Italiennes de Biologie , se abre así el camino para cuantificar la sustancia blanca en material post-mortem de cualquier región del encéfalo, principalmente de la corteza cerebral y el cerebelo.

Con esta técnica, que usa el dicromato de potasio como agente de contraste, se pueden visualizar también otros elementos neuronales y no neuronales del tejido nervioso, como la piamadre (meninge interna que protege el sistema nervioso central) y los vasos sanguíneos, así como otras partes anatómicas.

“Esta técnica ofrece muchas posibilidades, la hemos aplicado en otros mamíferos como el cerdo, también en el estudio anatómico de vertebrados como los peces, y en un futuro próximo nos gustaría aplicarla al cerebro humano”, afirma Belén Notario.

Referencia bibliográfica:

M. Herrera, B. Notario, M. C. Barrio, B. D. Metscher, J. Murillo Gonzalez. "X-ray micro-computed tomography of postmortem brain tissue using potassium dichromate as a contrast agent". Archives Italiennes de Biologie, 2018.