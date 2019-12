Un equipo conjunto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha creado una nueva técnica para predecir el éxito de la inducción al parto durante las primeras horas del mismo. Su avance ha sido distinguido con el Premio Jack Perkins, que reconoce anualmente al mejor trabajo publicado en la revista Medical Engineering & Physics.

La inducción del trabajo de parto es una rutina obstétrica frecuente y se realiza en un número de casos cada vez mayor. Puede durar muchas horas, concretamente desde 17 hasta más de 36 horas en algunas ocasiones. Además, es una práctica que no garantiza el parto vaginal. De hecho, casi el 20 % de todos los casos de inducción del parto terminan en cesáreas.

“Predecir el éxito de la inducción es un aspecto clave para mejorar el bienestar materno y fetal y reducir también los costes de atención médica”, destaca Gema Prats Boluda, del Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería (CI2B) de la UPV.

Actualmente, según explica Carlos Benalcázar –también del CI2B–, el método más común para predecir el éxito se basa en la evaluación del cuello uterino por el puntaje de Bishop, aunque este método es subjetivo y poco fiable.

La propuesta de los investigadores consiste en realizar un seguimiento de la actividad uterina durante las primeras cuatro horas del proceso de inducción mediante la técnica que han desarrollado. Gracias a ella, es posible registrar la actividad bioeléctrica del músculo (similar a la electrocardiografía), colocando unos parches adhesivos (electrodos) sobre el abdomen materno.

“Las características de dicha actividad han permitido, por un lado, observar las diferencias entre las respuestas a los dos tipos de fármacos utilizados más habitualmente en la inducción del parto. Vimos que el misosprostol genera una respuesta más rápida que la dinoprosotona. Por otro lado, se observó que las mujeres cuya inducción fue exitosa presentaron una respuesta al fármaco significativamente distinta de aquellas que acabaron horas después en cesárea”, explica Yiyao Ye Lin, del CI2B.

Tasas de acierto superiores al 90 %

Basándose en esta técnica, el equipo de la UPV y el Hospital La Fe ha desarrollado un sistema automático de ayuda al diagnóstico del éxito de inducción con tasas de acierto superiores al 90 %, mejorando las tasas con indicadores obstétricos clásicos que son del orden del 75 %.

“Todo ello puede tener una gran relevancia en las decisiones de gestión del parto y ayudaría a especialistas en obstetricia a evitar o reducir inducciones innecesariamente largas, disminuir el riesgo y el sufrimiento materno-fetal, y reducir los costes de hospitalización”, destaca Alfredo Perales, director del Área Clínica de la Mujer y jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital La Fe.

El equipo está haciendo avances significativos en otras situaciones como la predicción del parto prematuro, la hemorragia posparto, la distocia o la mejora de los sistemas de monitorización materno-fetal.

“Estos resultados evidencian la sinergia obtenida del trabajo conjunto de personal clínico con personal de perfil más técnico y cómo las acciones encaminadas a fomentar esta colaboración redundan en una mejora del sistema sanitario y en beneficios para los pacientes”, apunta Javier García Casado del CI2B.

