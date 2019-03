Un nueva técnica mejora el diagnóstico clínico con sondas fluorescentes

Un artículo publicado en la revista Nature Protocols describe una nueva tecnología para desarrollar una serie de fluoróforos activables que permiten el etiquetado molecular de péptidos y mejoran la toma de imágenes de células vivas.

La nueva tecnología, especialmente indicada para detectar infecciones bacterianas provocadas por el hongo patógeno Aspergillus fumigatus, ayudará a expandir la gama de péptidos antimicrobianos marcados de forma fluorogénica y mejorará el diseño de futuras técnicas de diagnóstico clínico basadas en estas sondas fluorescentes.

Este nuevo avance biomédico es también el núcleo del acuerdo de licencia firmado ahora entre la empresa Cambridge Research Biochemical (CRB), con más de 37 años de experiencia en el suministro de reactivos hechos a medida para la investigación, y el Edinburgh Innovations, la rama comercial de la Universidad de Edimburgo, que lidera las actividades de transferencia de esta innovación.

En este trabajo participan los equipos liderados por Rodolfo Lavilla, de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona (UB) y del Parque Científico de Barcelona (PCB), y Marc Vendrell, de la Escuela de Ciencias Clínicas de la Universidad de Edimburgo (Escocia).

La participación de los expertos de la UB en la solicitud de patente que protege la nueva metodología licenciada se ha gestionado a través de la Fundación Bosch i Gimpera (FBG)de la Universidad de Barcelona.

Referencia bibliográfica:

Lorena Mendive-Tapia et. "Preparation of a Trp-BODIPY fluorogenic amino acid to label peptides for enhanced live-cell fluorescence imaging" Nature Protocols julio de 2017