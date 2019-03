Nueva metodología para la rehabilitación personalizada de pacientes con daño cerebral

Ante la falta de herramientas de valoración objetiva de los pacientes de daño cerebral adquirido, un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) –en colaboración con el hospital Instituto Guttmann– ha diseñado una nueva metodología de evaluación motora de la extremidad superior de este tipo de pacientes.

La herramienta está basada en el uso de métodos de modelado del conocimiento con los que se realiza un análisis preciso de los movimientos, lo que mejora no solo la sensibilidad de los diagnósticos sino también el tiempo necesario para realizar la evaluación. Los resultados han sido validados mediante la comparación con diagnósticos realizados por terapeutas especializados.

La evaluación motora de la extremidad superior de pacientes con daño cerebral adquirido se realiza habitualmente mediante test clínicos subjetivos. Estos test se caracterizan por ser altamente dependientes de los criterios y experiencia del examinador, así como de factores del entorno que pueden alterar los resultados.

Según afirma Mailin A. Villán Villán investigadora del grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la UPM, “el creciente número de pacientes con daño cerebral adquirido y la falta de herramientas de valoración objetiva estandarizada hace necesaria la creación de nuevos métodos que permitan modelar, cuantificar, evaluar e interpretar de manera detallada y precisa el movimiento de la extremidad superior”.

Y esto es precisamente lo que han hecho los expertos. Para el desarrollo de la nueva herramienta se han empleado métodos de modelado del conocimiento asociado a la realización de los movimientos de la Evaluación Fugl-Meyer de la extremidad superior. La Evaluación Fugl-Meyer proporciona una escala numérica para valorar el deterioro sensor y/o motor en individuos que han tenido un accidente cerebrovascular.

Los investigadores han creado modelos cinemáticos de referencia para ser usados como línea base en el análisis de movimientos patológicos. Asimismo, han realizado el cálculo de métricas para la obtención de parámetros que caracterizan el movimiento con el fin de poder diferenciar entre movimientos realizados por sujetos sanos y por pacientes afectados de daño cerebral adquirido.

Evaluar con mayor detalle

La nueva metodología de evaluación motora objetiva permite estimar de manera automática un valor por cada movimiento de la Evaluación Fugl-Meyer y un valor global para todos ellos. Esta herramienta proporciona un mayor número de variaciones de pequeña escala de los movimientos de la extremidad superior y la identificación automática de las alteraciones específicas del movimiento de los pacientes. Además, también proporciona una cantidad considerable de datos objetivos –no disponibles habitualmente en las evaluaciones de los especialistas–, favoreciendo así los tratamientos personalizados.

“El gran volumen de nuevos datos generados por la herramienta de evaluación es el gran potencial de esta investigación”, afirma Mailin A. Villán, “porque permite interpretar el estado de la función motora de cada paciente con un nivel de detalle superior al disponible usando solo test clínicos subjetivos”.

“Además”, continúa la autora, “posibilita el desarrollo de nuevas aplicaciones de análisis y explotación de datos, planificación terapéutica, seguimiento de la evolución de la función motora de los pacientes y, lo que es muy importante también, reduce significativamente el tiempo de evaluación de los pacientes con daño cerebral adquirido”.

Los resultados de la investigación y la herramienta desarrollada han ayudado a mejorar los modelos actuales de neurorrehabilitación motora. Los métodos propuestos pueden aumentar la precisión y sensibilidad del diagnóstico y lograr una rehabilitación física más personalizada, basada en la evidencia y potencialmente efectiva de los pacientes con daño cerebral adquirido.

Referencia bibliográfica:

Villan-Villan, MA; Perez-Rodriguez, R; Martin, C; Sanchez-Gozalez, P; Soriano, I; Opisso, E; Hernando, ME; Tormos, JM; Medina, J; Gomez, EJ. Objective motor assessment for personalized rehabilitation of upper extremity in brain injury patients. NEUROREHABILITATION, 42 (4):429-439 2018.

Esta investigación ha sido financiada por los proyectos TP-2012-1063-300000 Sensing Toys y TIN2012-38450-COGNITIO, bajo la dirección de Enrique J. Gómez Aguilera de la UPM.