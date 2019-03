Nueva metodología para analizar elementos esenciales en bebidas y suplementos alimenticios

Bebidas isotónicas, zumos, refrescos e infusiones constituyen hoy en día una de las principales fuentes de minerales en la dieta. Además, en el mercado se encuentran disponibles un gran número de productos multivitamínicos y multiminerales que se emplean para compensar las deficiencias en la ingesta de elementos esenciales para el organismo, como el cobre, el zinc, el manganeso y el magnesio.

Dado su consumo masivo, estas bebidas y productos son diariamente analizados en laboratorios de todo el mundo con el fin de determinar si cumplen los criterios de calidad establecidos. Estos análisis deben tener en cuenta tanto el contenido en minerales del producto final como la posible presencia de contaminaciones de la muestra durante su manipulación y procesado.

Ahora, una nueva metodología, diseñada en el departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental de la Universidad Autónoma de Madrid, permitirá analizar directamente las bebidas sin tener que realizar ninguno de los tratamientos previos que habitualmente se utilizan para eliminar componentes como azúcares, proteínas o aditivos, sustancias que a menudo pueden interferir durante el proceso de análisis.

De este modo –a diferencia de las metodologías habituales que requieren horas– es posible realizar el análisis en escasos minutos. Los detalles del estudio se publican en la revista Food Chemistry.

También se analiza el silicio

La técnica también permite analizar elementos como el silicio que, a pesar de no ser considerado como mineral esencial, ha cobrado mucha importancia en los últimos años, pues se sospecha que desempeña un papel fundamental en el desarrollo de huesos y tejidos. Además previene el envejecimiento de la piel, el pelo y las uñas.

Al eliminar la etapa inicial de tratamiento de muestra, el nuevo método de análisis, descrito en Food Chemistry,permite la cuantificación exacta y precisa de este elemento, uno de los más difíciles de analizar debido a su ubicuidad y elevada volatilidad de los compuestos orgánicos de silicio.

“El método que hemos desarrollado emplea un espectrofotómetro de absorción atómica de alta resolución y fuente continua con una válvula de inyección en flujo acoplada para la introducción de la muestra en el atomizador de llama, lo que permite reducir significativamente el consumo de muestra”, asegura Beatriz Gómez Nieto, una de las firmantes del trabajo.

“Además, la determinación de cobre, zinc, manganeso, magnesio y silicio puede llevarse a cabo de modo casi simultaneo en un amplio intervalo de concentraciones, utilizando una única disolución de la muestra para todos los elementos”, agrega la investigadora.

El estudio analizó siete tipos de bebidas refrescantes, seis infusiones y dos suplementos alimenticios ricos en silicio, encontrando concentraciones muy variables de minerales esenciales. El análisis de los cinco elementos se realizó en menos de diez minutos, utilizando 3,5 ml de muestra. Esta reducción en el tiempo de análisis y el volumen utilizado resulta importante para los laboratorios dedicados al análisis rutinario y al control de calidad de los suplementos dietéticos, debido al alto coste de estas muestras.

Referencia bibliográfica:

Beatriz Gómez-Nieto, Mª Jesús Gismera, Mª Teresa Sevilla, Jesús R. Procopio. "Determination of essential elements in beverages, herbal infusions and dietary supplements using a new straightforward sequential approach based on flame atomic absorption spectrometry. Food Chemistry, 2016. DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.09.121