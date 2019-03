Nueva metodología para conocer el impacto ambiental de los contenedores

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han desarrollado una metodología para determinar el impacto ambiental de los contenedores empleados en la recogida de los residuos sólidos urbanos (RSU). Los resultados, que publica el Journal of Cleaner Production, muestran que un diseño inadecuado del sistema de contenedores puede empeorar innecesariamente el impacto sobre el medio ambiente de la recogida y el transporte de los residuos de una ciudad.

En principio la contribución de los sistemas de 'contenerización' al impacto ambiental provocado por la gestión de los RSU es muy inferior a la etapa de transporte o tratamiento (1,9%, frente al 9,9 y 88,7%, respectivamente). Pero aún así, su errónea capacidad y distribución en una ciudad, o su uso inapropiado, pueden incrementar de manera innecesaria el impacto medioambiental, no sólo en esta etapa, sino también en la etapa de transporte, debido a la posible existencia de rutas innecesarias, incremento de flotas, descenso de velocidades medias de circulación, incremento del número de paradas y arranques, etc., variables que determinan sus emisiones al medio ambiente.

El procedimiento propuesto, que se puede extrapolar a otras ciudades y áreas geográficas, permite evaluar las diferencias existentes entre las unidades administrativas en las que se divide un territorio, detectar eventuales anomalías y sugerir posibles medidas correctivas para minimizar el impacto en el medioambiente de la recolección de la basura urbana.

La gestión de residuos sólidos urbanos integra su recogida, transporte y tratamiento. Cada una de estas etapas implica distintas opciones técnicas que dependen de la existencia de sistemas de recogida selectiva para las diferentes fracciones, que suelen ser embalajes, residuos orgánicos, vidrio, papel-cartón y residuos mezclados.

Cada una de estas etapas genera impactos ambientales asociados al uso de bolsas para almacenar los RSU generados, a los contenedores instalados en la vía pública para su depósito, al empleo de los sistemas que transportan el contenido de los contenedores hasta el punto de tratamiento y a la construcción y funcionamiento de estas plantas de tratamiento. La evaluación del impacto ambiental asociado a cada etapa se lleva a cabo a través del análisis de ciclo de vida, que permite evaluar de forma objetiva, sistémica y científica su impacto sobre el medio ambiente y la salud humana.

El desconocido ciclo de vida a la de recogida

Mientras que las etapas de transporte y de tratamiento final de RSU han sido ampliamente estudiadas, hay muy pocos trabajos que apliquen el análisis del ciclo de vida a la de recogida, ya sea como parte del análisis del sistema integral de gestión o únicamente a esta etapa. Además, los escasos estudios que se han llevado a cabo no entran a valorar aspectos relacionados con la dotación, aportación o efectividad del sistema de contenedores que determinan el impacto ambiental.

Este trabajo, realizado en el seno del grupo de investigación Tecnologías Ambientales y Recursos Industriales de la UPM, aborda este vacío centrándose en la recogida, etapa constituida por el conjunto de contenedores puestos a disposición del ciudadano para que deposite los RSU que genera.

La metodología diseñada determina el impacto ambiental asociado con la 'contenerización' para cada distrito, así como el agregado para el total de la ciudad. Consta de tres fases: una primera de recopilación de parámetros demográficos, socioeconómicos y de datos del sistema de recogida en el ámbito geográfico de estudio.

En la segunda fase se lleva a cabo el análisis del ciclo de vida de cada tipo de contenedor empleado para terminar, en tercer lugar, agregando los resultados para el ámbito geográfico de estudio, en base a los resultados obtenidos en la segundo fase, y extrayendo conclusiones de acuerdo a los indicadores calculados en la primera.

Esta metodología se ha aplicado a la ciudad de Madrid y ha permitido determinar el impacto medioambiental asociado al conjunto de contenedores de todo el municipio y de cada uno de sus distritos, evaluando las diferencias entre ellos y estableciendo la correlación entre dicho impacto, la dotación de contenedores (litro de contenedor por habitante) y la efectividad en la recogida (masa de RSU recogido por unidad de volumen de 'contenerización').

Como señala Javier Pérez, uno de los investigadores que ha participado en el estudio, “los resultados que hemos obtenido indican que los contenedores instalados en Madrid generan un impacto en el cambio climático que asciende a 3.907 toneladas anuales de CO 2 equivalente, lo que supone 1,22 kg por habitante al año”.

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que está realizando el grupo de investigación con el objeto de evaluar el impacto ambiental del conjunto de la gestión de los RSU en la ciudad de Madrid, del cual ya se han publicado también resultados relacionados con la etapa del transporte.

