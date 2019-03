Una nueva especie de mosca asesina en Sudáfrica

En vuelo pueden parecer un insecto más, pero si las observamos bien nos daremos cuenta de que son letales. Las moscas predadoras de la familia Asilidae, con más de 7.000 especies, se caracterizan por acosar a avispas, abejas, libélulas, mariposas, escarabajos, saltamontes, arañas e incluso a otras especies de moscas, a las que atrapan en pleno vuelo e inyectan su veneno. Este se disuelve rápidamente el interior del insecto para que la mosca pueda succionarlo. Su comportamiento extremadamente depredador les ha validado el nombre de ‘asesinas’.

En diciembre de 2015, el investigador Torsten Dikow, del Smithsonian Institution National Museum of Natural History (EE UU) descubrió unos especímenes que pertenecían en principio a la especie Trichoura tankwa, de un género de moscas asesinas que vive exclusivamente en Sudáfrica, en ambientes extremadamente áridos.

Como los ejemplares no pudieron ser fácilmente identificados, Dikow, junto a Jason Londt, del KwaZulu-Natal Museum en Sudáfrica, comenzó a analizar todos los especímenes disponibles en los museos de historia natural.

En el estudio, publicado ahora en African Invertebrates, los investigadores han certificado el hallazgo de una nueva especie –Trichoura pardeos–, descubierta en 2004 en la Tierberg Nature Reserve en la provincia de Northern Cape en Sudáfrica, así como el establecimiento de una nueva tribu. El género Trichoura consta ahora de siete especies.

Una mosca de ambientes secos

La nueva especie de mosca asesina vive en una gran colina rocosa, donde la vegetación es escasa y las plantas que sobreviven, como los áloes, se han hecho resistentes a las sequías. El trabajo describe los ejemplares que son de color predominantemente marrón rojizo con marcas plateadas, blancas y amarillentas.

El equipo de investigación observó también variaciones morfológicas entre las diferentes especies que habitan en áreas donde las temporadas de lluvias no están sincronizadas, por lo que sugiere que dos grupos dentro del mismo género se han adaptado a estos patrones diferentes en el oeste y este de Sudáfrica.

Según el estudio, es también posible que las especies del género Trichoura vivan en Namibia, Botswana, Mozambique y Zimbabue.

Este es el hábitat de la nueva especie en la Tierberg Nature Reserve en Sudáfrica. / Torsten Dikow

Referencia bibliográfica:

Londt J, Dikow T (2016) “A review of the genus Trichoura Londt, 1994 with the description of a new species from the Northern Cape Province of South Africa and a key to world Willistonininae (Diptera, Asilidae)”. African Invertebrates 57(2): 119-135 https://doi.org/10.3897/AfrInvertebr.57.10772