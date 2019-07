El diseñador alemán Karl Lagerfeld, fallecido en París el pasado mes de febrero, era inconfundible. Su estilo se caracterizaba por un abundante cabello blanco y un cuello Kent que contrastaban con las gafas de sol y sus guantes negros. Esa imagen del icono de la moda, uno de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, inspiró el nombre de una nueva especie de pequeña araña saltarina, originaria de Australia.

Jotus karllagerfeldi, de unos 4 o 5 mm de longitud, presenta unas patas blancas y negras y unos pedipalpos –segundo par de apéndice de los arácnidos– que recuerdan al característico cuello camisero de Lagerfeld. El resto de representantes del grupo de arácnidos exhibe unos llamativos colores rojos o azules.

“El animal nos recordó con sus colores al estilo minimalista de Karl Lagerfeld. Por ejemplo, asociamos los parches blancos y negros de las patas con los guantes que siempre usaba”, explica Danilo Harms, autor principal del estudio publicado en la revista Evolutionary Systematics y científico en el Center for Natural History of the University of Hamburg (CeNak).

Aunque es habitual en la naturaleza australiana, un ejemplar de la araña permaneció conservado sorprendentemente en este centro alemán, localizado en Hamburgo –también lugar de nacimiento del diseñador–, después de ser recogida en Australia durante las expediciones financiadas por el comerciante alemán Johann Cesar Godeffroy en el siglo XIX. Los científicos identificaron a Jotus karllagerfeldi en la colección Godeffroy del CeNak.

Los representantes del género 'Jotus' en general muestran colores llamativos como la nueva especie 'Jotus fortiniae'. / Robert Whyte (CeNak)

Un género aún desconocido

En esa colección y en la del Museo de Quensland también aparecieron otros especímenes, por lo que los investigadores pudieron describir otras siete especies nuevas para la ciencia, pertenecientes al género Jotus.

Dos de ellas, Jotus fortiniae y Jotus newtoni, también recibieron sus nombres en honor a otras personalidades, como la educadora, bióloga molecular y comunicadora científica Ellen Fortini, del Perth College en Australia; y Mark Newton, naturalista y fotógrafo. Todas las nuevas especies se encontraron en la Colección Godeffroy o entre las arañas saltarinas que se encuentran en el Museo de Queensland.

Según los científicos, aunque el género Jotus comprende numerosas especies encontradas en toda Australia, aún se desconocen muchos aspectos sobre estas arañas. Una de las características que más sorprenden a los biólogos son sus enormes ojos telescópicos, que permiten la visión espacial.

Como este tipo de arañas no tejen telas, necesitan esa visión para cazar al aire libre. Por eso son cazadoras ágiles y rápidas, capaces de saltar distancias cortas.

Referencia bibliográfica:

Baehr BC, Schubert J, Harms D (2019) “The Brushed Jumping Spiders (Araneae, Salticidae, Jotus L. Koch, 1881) from Eastern Australia”. Evolutionary Systematics 3(1): 53-73. https://doi.org/10.3897/evolsyst.3.34496