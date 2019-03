Los niños que van solos al colegio tienen más autonomía y confianza

Investigadores de la Universidad de Granada, pertenecientes al grupo de investigación PROFITH, han demostrado que la movilidad activa al colegio (esto es, ir andando o en bicicleta) y sin la compañía de adultos, aumenta la percepción de seguridad del trayecto que tienen los niños y su propia autonomía.

El estudio se enmarca dentro de una iniciativa del área de Medio Ambiente de la Diputación de Granada, cuyo objetivo fue favorecer caminos seguros y saludables hacia el colegio. Los resultados de la investigación se recogen en un artículo publicado en la revista Acta Paediatrica.

Participación de 745 niños

Un total de 745 niños en edad escolar (6 a 12 años) participaron en este estudio, completando un cuestionario sobre si iban solos o acompañados de un adulto al colegio, qué modo de desplazamiento utilizaban, así como cuál era la percepción de seguridad que tenían del recorrido.

La investigación demuestra que, a partir de los 10-12 años, aumenta la tendencia de los escolares a acudir al colegio sin la compañía de un adulto y de forma activa. Este hecho no solo incrementa la percepción de seguridad del trayecto en el niño, también mejora su autonomía, la confianza en sí mismo y su capacidad para tomar decisiones en su forma de desplazarse al colegio.

El desplazamiento activo al colegio es, por otro lado, una fuente de actividad física en los escolares, promoviendo un estilo de vida más saludable. Según apunta el investigador principal de este trabajo, Manuel Herrador, “se produce un incremento de la actividad física y de la salud cardiovascular de los niños que apuestan por el desplazamiento activo, y más especialmente en aquellos que utilizan la bicicleta”.

Otra línea de estudio del grupo de investigación PROFITH, de la UGR, se centra en el análisis de las mejoras cognitivas y de rendimiento académico que el desplazamiento activo puede llegar a producir.

Herrador-Colmenero M, Emilio Villa-González, Palma Chillón. "Children who commute to school unaccompanied have greater autonomy and perceptions of safety". Acta Paediatrica (2017).