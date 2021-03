Los neandertales pudieron oír y hablar como nosotros

Un equipo de investigadores españoles de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá (UAH), liderados por Mercedes Conde Valverde, han presentado las primeras evidencias paleontológicas claras de la existencia de lenguaje fuera de nuestra especie.

El descubrimiento, publicado en la revista Nature Ecology & Evolution, ha permitido reconstruir por primera vez la audición en los neandertales y por ende encontrar la prueba de que hablaban.

“Los neandertales tenían las mismas capacidades auditivas relacionadas con el lenguaje que nuestra propia especie, lo que supone la primera prueba paleontológica sólida de que también tenían lenguaje”, asegura Conde Valverde, autora principal del artículo e investigadora de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología.

Esta afirmación se cimenta en un estudio efectuado sobre modelos tridimensionales de las cavidades del oído externo y medio efectuados a partir de cientos de imágenes de tomografía computarizada de gran resolución de cinco ejemplares neandertales y de otros nueve individuos procedentes del yacimiento de la Sima de los Huesos, en la Sierra de Atapuerca (Burgos).

“Los fósiles de Atapuerca están datados en alrededor de hace 450.000 años y corresponden a una población antepasada de los neandertales. Con estos datos, ha sido posible establecer en los fósiles determinadas capacidades auditivas que están directamente relacionados con la presencia de lenguaje”, destaca Ignacio Martínez, profesor de la UAH y director de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología.

¿El Homo sapiens el único en hablar?

La investigación, que es la primera evidencia paleontológica clara del lenguaje fuera de nuestra especie, proporciona un nuevo punto de vista sobre la historia evolutiva de los seres humanos y cierra cinco décadas de discusión científica el campo de la Prehistoria.

La posibilidad de que los neandertales también hablasen ha sido una de las polémicas más intensas y trascendentes

Juan Luis Arsuaga, paleoantropólogo

“Uno de los grandes problemas en el estudio de la historia evolutiva de los seres humanos era establecer si hubo alguna otra especie humana, diferente a la nuestra, que también dispusiera de lenguaje. En concreto, la posibilidad de que los neandertales también hablasen ha sido una de las polémicas más intensas y trascendentes”, asevera Juan Luis Arsuaga, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, director del Museo de la Evolución Humana, codirector de las excavaciones e investigaciones en Atapuerca y coautor del trabajo.

Durante décadas los datos procedentes desde la Paleoantropología parecían descartar que los neandertales pudieran hablar. Sin embargo, en las últimas dos décadas, nuevos datos desde el campo de la Arqueología han venido poniendo en duda esta idea.

En ese sentido, la clave para cambiar la orientación de esta teoría estaba en el descubrimiento de la variante genética FOXP2 en los neandertales, que es característica del Homo sapiens y que está relacionada con las capacidades lingüísticas.

“Este hecho abrió la puerta a muchos especialistas a sostener que los neandertales pudieron hablar. Pero faltaba la prueba paleontológica, que felizmente hemos podido lograr. De hecho, los neandertales fueron una especie con un cerebro tan grande como el nuestro, cuidaban de sus enfermos, enterraban a sus muertos, se adornaban y dominaban el uso del fuego”, concluye Conde Valverde.

Referencia:

Mercedes Conde-Valverde et al. "Neanderthals and Homo sapiens had similar auditory and speech capacities" Nature Ecology & Evolution