Los neandertales compartían rasgos dentales con otras especies humanas

El Grupo de Antropología Dental del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) acaba de publicar en la revista Comptes Rendus PALEVOL un trabajo de histología dental en el que se comparan por primera vez la muestra del yacimiento de la Sima de los Huesos, en Atapuerca (Burgos), con muestras dentales procedentes del yacimiento neandertal de Krapina, en Croacia, así como con diferentes poblaciones humanas actuales.

Se trata de un estudio comparativo centrado en los caninos, en el que se han incluido además algunas piezas dentales de Homo antecessor, cuyos resultados ponen de manifiesto que las poblaciones del Pleistoceno de Atapuerca ya mostraban el patrón considerado típicamente neandertal en sus volúmenes de esmalte y dentina.

“Los dientes de Sima de los Huesos presentan grandes dimensiones de dentina en su corona y su raíz, así como un esmalte delgado. Este patrón histológico ha sido tradicionalmente considerado un rasgo distintivo de los neandertales, y ha permitido diferenciarlos tanto de otros grupos como de los humanos modernos”, afirma Cecilia García Campos, autora principal del artículo.

Además, los resultados de este estudio podrían apoyar una aparición temprana de este rasgo dental tan característico, que se observaría ya hace 800.000 años en Homo antecessor, manteniéndose en grupos posteriores durante el Pleistoceno Medio.

Linaje neandertal

Los fósiles hallados en Sima de los Huesos fueron inicialmente considerados pertenecientes al taxón Homo heidelbergensis, una especie que pobló Europa antes que los neandertales, cuyo nombre surge de la mandíbula hallada en la localidad de Heidelberg (Alemania).

Sin embargo, un estudio liderado por Juan Luis Arsuaga, del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humano, y publicado en 2014 en la revista Science, ponía en duda esta asignación, proponiendo sacar a la población de la Sima de este taxón por las evidentes semejanzas que presentaba con Homo neanderthalensis.

Posteriormente, dos estudios genéticos de la Sima de los Huesos, publicados en la revista Nature en 2014 y 2016, reforzaban esta decisión demostrando que estos homínidos pertenecían al linaje evolutivo neandertal por su estrecha relación con los antepasados de los neandertales.

“Los resultados obtenidos de la histología dental de los individuos de la Sima de los Huesos apoyan la estrecha relación que debió existir entre los homínidos del Pleistoceno Medio de Atapuerca y los grupos neandertales posteriores que habitaron en Europa”, señala Cecilia García Campos.

Referencia bibliográfica:

CeciliaGarcía-Campos et al. "Enamel and dentine dimensions of the Pleistocene hominins from Atapuerca (Burgos, Spain): A comparative study of canine teeth" Comptes Rendus Palevol 30 de noviembre de 2018